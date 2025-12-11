नाशिक

Agricultural News : आठ महिन्यांपासून चाळीत साठवलेला कांदा बाजारात; गेल्या दोन दिवसांपासून भाव वाढल्याने शेतकऱ्यांकडून विक्री

Record Onion Cultivation in Kasamade but Prices Crash : मालेगाव कृषी उत्पन्न बाजार समिती अंतर्गत मुंगसे व झोडगे येथील बाजारात कांद्याची विक्रमी आवक (१३ लाख क्विंटलहून अधिक) होऊनही, नाफेडने कमी दरात विक्री केल्याने शेतकऱ्यांच्या कांद्याच्या भावावर परिणाम झाला. सध्या भाव वाढल्याने चाळीतील कांदा विक्रीसाठी बाहेर काढला जात आहे.
मालेगाव: ‘कसमादे’ परिसरात शेतकरी कांद्याची लागवड करतात. गेल्या वर्षांपेक्षा २०२५ मध्ये शेतकऱ्यांनी कांद्याची विक्रमी लागवड केली होती. भाव मिळेल, या आशेने ‘कसमादे’ परिसरातील शेतकरी बांधवांनी डिसेंबरपर्यंत कांदा चाळीमध्ये साठवून ठेवला आहे. ‘नाफेड’ने शेतकऱ्यांकडून कांदा खरेदी करून परराज्यात स्वस्तात कांदा विकला. त्यामुळे त्याचा फटका शेतकऱ्यांना बसल्याचे व्यापाऱ्यांनी सांगितले.

