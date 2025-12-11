Agricultural News : आठ महिन्यांपासून चाळीत साठवलेला कांदा बाजारात; गेल्या दोन दिवसांपासून भाव वाढल्याने शेतकऱ्यांकडून विक्री

मालेगाव: ‘कसमादे’ परिसरात शेतकरी कांद्याची लागवड करतात. गेल्या वर्षांपेक्षा २०२५ मध्ये शेतकऱ्यांनी कांद्याची विक्रमी लागवड केली होती. भाव मिळेल, या आशेने ‘कसमादे’ परिसरातील शेतकरी बांधवांनी डिसेंबरपर्यंत कांदा चाळीमध्ये साठवून ठेवला आहे. ‘नाफेड’ने शेतकऱ्यांकडून कांदा खरेदी करून परराज्यात स्वस्तात कांदा विकला. त्यामुळे त्याचा फटका शेतकऱ्यांना बसल्याचे व्यापाऱ्यांनी सांगितले. .मालेगाव कृषी उत्पन्न बाजार समिती अंतर्गत मुंगसे व झोडगे या दोन्ही बाजारात कांद्याची जून ते नोव्हेंबर २०२५ मध्ये १३ लाख २५ हजार ७७५ तर जून ते नोव्हेंबर २०२४ मध्ये ७ लाख ५५ हजार ९५७ क्विंटल आवक होती. २०२४ मध्ये कांद्याला सरासरी ७७५ ते २००० पर्यंत भाव मिळाला. ते २०२४ मध्ये सरासरी ३९०० ते ५७०० रुपये दर मिळाल्याने शेतकऱ्यांच्या आशेवर पाणी फेरले गेले. गेल्या दोन दिवसापासून कांद्याला भाव वाढल्याने शेतकऱ्यांनी कांदा विक्रीसाठी काढला आहे. त्यामुळे आवक वाढली आहे..कांदा चाळीतकसमादेत गेल्या वर्षी कांद्याचा प्रश्न गंभीर होता. भाव मिळेल या आशेने २०२५ मध्ये कसमादेमध्ये कांद्याचे लागवड क्षेत्र वाढले. मात्र एप्रिलपासून कांद्याला भाव नव्हता. भाव मिळावा यासाठी कसमादे भागात शेतकऱ्यांनी आंदोलन केले. बहुसंख्य शेतकऱ्यांनी कांदा चाळीत भरून ठेवला. मात्र शेतकऱ्याच्या हातात निराशा आली. मागील वर्षी जूनमध्ये कांद्याला सरासरी २३०० नोव्हेंबर २०२४ मध्ये ३ हजार ८३८ रुपये भाव मिळत होता. यंदा नोव्हेंबर २०२५ मध्ये सरासरी ८६९ ते २ हजार ५० पर्यंत भाव मिळाला. गेल्या वर्षाच्या तुलनेत तब्बल १८३८ रुपयाची घट भावात बघायला मिळाली..निर्यातीचा परिणामयेथील मुंगसे व झोडगे कांदा बाजारात माळमाथ्यासह नांदगाव, नामपूर, ताहराबाद अंबासन, मालेगाव तालुका यासह विविध भागातून कांदा येतो. बांगलादेश येथे निर्यातीसाठी कांदा बंद होता. सध्या येथून लाल कांदा कोलंबिया, दुबई, मलेशिया, बांगलादेश या ठिकाणी कांद्याची निर्यात होत आहे. यात सर्वाधिक कोलंबिया, दुबईमध्ये होत असल्याचे व्यापाऱ्यांनी सांगितले..Maharashtra Floods: अतिवृष्टीच्या लक्षवेधीवरून सरकारची नामुष्की; संबंधित विभागाकडून उत्तराची प्रतच नाही, भास्कर जाधव यांचा संताप.‘नाफेड’चा फटका शेतकऱ्यांनानाफेडने येथे कांदा मार्केटच्या दरातच कांदा खरेदी केला. मात्र परराज्यात विक्री करताना भाव नियंत्रणासाठी कमी दराने कांदा विकला गेला. त्याचा थेट फटका शेतकऱ्यांना बसला आहे. मालेगाव तालुक्यात १ नोव्हेंबरपर्यंत पाऊस पडत होता. त्यामुळे लाल कांदा देखील केलेला नाही. शेतकऱ्यांकडे लाल कांदा नसल्याने येथे कांद्याला ७०० रुपयापासून ते साडेतीन हजारापर्यंत भाव मिळत आहे. गेल्या दोन दिवसापासून नाफेडने कांदा खरेदी बंद केली आहे. त्यामुळे कांद्याचे भाव वाढल्याचे मुंगसे येथील कांदा व्यापाऱ्यांनी सांगितले..सध्या कांद्याचे भाव वाढल्याने कांदा विक्रीसाठी बाजारात नेत आहे. आठ महिन्यांपासून कांदा चाळीत भरून ठेवला होता.- सुभाष अहिरे कांदा उत्पादक शेतकरी, देवपूरपाडे, ता. देवळा.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.