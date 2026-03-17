Malegaon Lok Adalat : मालेगाव लोक अदालतीचा धमाका! १० हजार खटले निकाली, ४६ कोटींची दमदार वसुली

मालेगाव: येथील अप्पर जिल्हा सत्र न्यायालयात राष्ट्रीय लोक अदालत शनिवारी (ता. १४) पार पडली. वैवाहिक दावे, आपसातील दिवाणी, रस्ते, पोलिसांच्या दंडासह तडजोडीतून २२ मार्च २०२५ ते १४ मार्च २०२६ पर्यत दहा हजारांपेक्षा जास्त खटले निकाली निघून ४६ कोटींची दंडवसुली झाली..येथील जिल्हा सत्र न्यायालयात तालुका विधी सेवा समिती व वकील संघातर्फे झालेल्या राष्ट्रीय लोक अदालतीत मोटर अपघात, विमा कंपन्या, वीज वितरण, वाहतूक शाखेची दंडात्मक केलेली कारवाई, बँक व पतसंस्थेतील कर्ज, ग्रामपंचायत यासह अनेक प्रकरणाची तडजोडीसाठी २२ मार्च २०२५ ते १४ मार्च २०२६ पर्यंतचे ८७ हजार १०७ प्रकरणे ठेवलेली होती. या पाच लोक न्यायालयात त्यापैकी १० हजार १५६ प्रकरणे निकाली निघून ४६ कोटीची दमदार वसुली झाली..जिल्हा न्यायाधीश (वर्ग एक) ए डी हरणे यांच्या अध्यक्षतेखाली तडजोडीसाठी आठ पॅनल तयार करण्यात येउन त्यात, न्यायाधीश व जेष्ठ वकिलांच्या समावेश होता. त्यात, दोन्ही पक्षकारांच्या बाजू समजून घेतल्या गेल्या. जिल्हा न्यायाधीश २ वाय एच अमेटा व इतर न्यायाधीश व जिल्हा न्यायलायचे अधीक्षक तसेच मोटार अपघाताचे प्रकरण चालवणारे वरिष्ठ विधीज्ञ एल सी अग्रवाल, वकील संघाचे अध्यक्ष सुधाकर निकम, सचिव ॲड. नीलेश पाटील, तालुका विधी सेवा समितीचे समन्वयक शरद शेवाळे आदींनी काम पाहिले.