Tajuddin Baba Dargah Nagpur : दर्ग्यावर दर्शनासाठी गेला अन् बेपत्ता झाला! नागपुरात दफन केलेला साजिद खानचा मृतदेह 'असा' आणला मालेगावात; काय आहे संपूर्ण प्रकरण?

Malegaon Devotee Dies After Visit to Tajuddin Baba Dargah : नागपूर येथील ताजुद्दीन बाबा दर्ग्यावर दर्शनासाठी गेलेल्या मालेगावच्या ४९ वर्षीय व्यक्तीचा अपघाती मृत्यू झाला. ओळख न पटल्याने नागपूरमध्ये दफन करण्यात आले.
सकाळ डिजिटल टीम
मालेगाव (नाशिक) : येथील साजिद खान मुन्नवर खान (वय ४९, मदनीनगर) हे मित्रांसोबत नागपूर येथील ताजुद्दिन बाबा दर्ग्यावर दर्शनासाठी गेल्यानंतर अपघाती मृत्यू (Malegaon Accidental Death) झाला. ओळख न पटल्याने नागपूर येथील बुटी बोरी पोलीस ठाण्यात आकस्मिक नोंद करून नागपूर कब्रस्तानात त्यांच्यावर दफन करण्यात आले होते. मात्र कायदेशीर प्रक्रियेनंतर मालेगाव येथील बडा कब्रस्तानात सोमवारी (ता. २) दफन करण्यात आले.

