Tajuddin Baba Dargah Nagpur : दर्ग्यावर दर्शनासाठी गेला अन् बेपत्ता झाला! नागपुरात दफन केलेला साजिद खानचा मृतदेह 'असा' आणला मालेगावात; काय आहे संपूर्ण प्रकरण?

मालेगाव (नाशिक) : येथील साजिद खान मुन्नवर खान (वय ४९, मदनीनगर) हे मित्रांसोबत नागपूर येथील ताजुद्दिन बाबा दर्ग्यावर दर्शनासाठी गेल्यानंतर अपघाती मृत्यू (Malegaon Accidental Death) झाला. ओळख न पटल्याने नागपूर येथील बुटी बोरी पोलीस ठाण्यात आकस्मिक नोंद करून नागपूर कब्रस्तानात त्यांच्यावर दफन करण्यात आले होते. मात्र कायदेशीर प्रक्रियेनंतर मालेगाव येथील बडा कब्रस्तानात सोमवारी (ता. २) दफन करण्यात आले..साजिद खान मुन्नवर खान हे २८ जानेवारीला नागपूर येथे ताजुद्दीन बाबा दर्ग्यावर दर्शनासाठी गेले होते. साजिद खान हे त्यांच्या मित्रांना मिळून आले नाही. बेपत्ता झाल्याची मित्रांनी साजिद यांचे बंधू जावेद खान यांना माहिती कळवली. जावेद हे तत्काळ नागपूरला रवाना झाले..त्यांनी परिसरात शोध घेतल्यावर नागपूर येथील बुटी बोरी पोलिसांनी तीन दिवसांपूर्वी कब्रस्थानात साजिदला दफन केल्याचे सांगितले. त्यानंतर अल्पसंख्याक आयोगाचे अध्यक्ष प्यारे खान तसेच शफिक ॲटी करप्शन यांनी जावेद यांना कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी मदत केली. महिन्याभरानंतर साजिद खानचा मृतदेह नागपूर येथील कब्रस्तानातून काढून मालेगाव येथील बडाकब्रस्तानात सोमवारी दफनविधी पार पडला..