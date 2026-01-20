Accident News : काळाचा घाला! मालेगाव-मनमाड रस्त्यावर भीषण अपघात; ४ ठार, २ गंभीर

मालेगाव: मालेगाव-मनमाड रस्त्यावरील वऱ्हाणे शिवारात रविवारी (ता. १८) मध्यरात्री भीषण अपघात झाला. पुण्याहून मालेगावकडे येणाऱ्या ट्रॅव्हल्सने पुण्याकडे जाणाऱ्या पिक-अप वाहनाला जोराची धडक दिल्याने चार जणांचा जागीच मृत्यू झाला, तर दोघे गंभीर जखमी झाले. या दुर्घटनेने मालेगाव शहरावर शोककळा पसरली आहे..अपघातात पिक-अपमधील तिघे आणि ट्रॅव्हल्समधील प्रवासी ठार झाला. मृतांमध्ये अमनपुरा (मालेगाव) येथील शेख अत्ताऊर रहमान शेख आबिद (४१), सत्तार खान मोहम्मद खान (३९), याकूब शेरू खान (२८) तसेच ट्रॅव्हल्समधील सतीश मन्साराम गोरे (२६, रा. सेंधवा, मध्य प्रदेश) यांचा समावेश आहे..मृत चौघे रविवारी (ता. १८) रात्री पिक-अपमध्ये कारपेट व चादरी भरून पुण्यात विक्रीसाठी निघाले होते. वऱ्हाणे फाट्याच्या पुढे भरधाव ट्रॅव्हल्सने त्यांच्या वाहनाला समोरासमोर धडक दिली. धडकेचा वेग इतका भीषण होता, की पिक-अपचा पुढील भाग अक्षरशः चक्काचूर झाला..घटनेची माहिती मिळताच सामाजिक कार्यकर्ते शफिक अॅन्टीकरप्शन, खालिद एस. के. आणि आरिफ खान यांनी घटनास्थळी धाव घेत जखमींना बाहेर काढले. अपघातात जखमी झालेले ट्रॅव्हल्स चालक झाकिर खान गणी मोहम्मद (५४, रा. मध्य प्रदेश) आणि पिक-अपमधील शेख वसीम शेख इब्राहिम (३५, रा. अमनपुरा) यांच्यावर खासगी रुग्णालयात उपचार सुरू आहेत. वसीमवर मालेगावात, तर झाकिरवर मध्य प्रदेशात उपचार सुरू असल्याचे सांगण्यात आले..AI Murder Case : मशीनने केला 'खून'! आई-मुलाच्या मृत्यूमागे AI चा हात? OpenAIवर खटला दाखल; नेमकं प्रकरण काय? जाणून घ्या सविस्तर.या घटनेचा तपास सहाय्यक पोलिस निरीक्षक प्रीती सावंजी करीत असून, सोमवारी (ता. १९) सायंकाळी उशिरापर्यंत पंचनामा करून तालुका पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्याची प्रक्रिया सुरू होती..अमनपुरातून तिघांचा जनाजाया अपघातात अमनपुरा भागातील तिघा तरुणांचा मृत्यू झाल्याने संपूर्ण परिसर हादरला आहे. कुटुंबातील कर्त्या तरुणांच्या अकाली मृत्यूने नातेवाईक आणि नागरिक शोकसागरात बुडाले. सोमवारी (ता. १९) दुपारच्या नमाजानंतर अमन चौकातून तिघांचे जनाजे काढण्यात आले. अमन चौक ते बडा कब्रस्थानापर्यंत नागरिकांची गर्दी होती. दुपारी तीनला बडा कब्रस्थानात तिघांवर दफनविधी पार पडला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.