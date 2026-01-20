नाशिक

Accident News : काळाचा घाला! मालेगाव-मनमाड रस्त्यावर भीषण अपघात; ४ ठार, २ गंभीर

Fatal Collision on Malegaon–Manmad Highway : मालेगाव-मनमाड रस्त्यावरील वऱ्हाणे शिवारात झालेल्या भीषण अपघातात पिकअप वाहनाचा अक्षरशः चक्काचूर झाला असून, या घटनेत चार जणांना आपला जीव गमवावा लागला
मालेगाव: मालेगाव-मनमाड रस्त्यावरील वऱ्हाणे शिवारात रविवारी (ता. १८) मध्यरात्री भीषण अपघात झाला. पुण्याहून मालेगावकडे येणाऱ्या ट्रॅव्हल्सने पुण्याकडे जाणाऱ्या पिक-अप वाहनाला जोराची धडक दिल्याने चार जणांचा जागीच मृत्यू झाला, तर दोघे गंभीर जखमी झाले. या दुर्घटनेने मालेगाव शहरावर शोककळा पसरली आहे.

