नाशिक

Malegaon Municipal Mayor : 'मालेगाव'वर इस्लाम पक्षाचं वर्चस्व! महापौर पदाचं आरक्षण जाहीर, शेख कुटुंबीयांच्या हाती सत्ता?

Islam Party Strengthens Hold on Malegaon Municipal Corporation : मालेगाव महापौर पद सर्वसाधारण झाल्याने इस्लाम पक्षाचा महापौर निश्चित मानला जात आहे. शेख कुटुंबीयांची सत्ता पुन्हा कायम राहण्याची शक्यता आहे.
Malegaon Mayor Election

Malegaon Mayor Election

गोकुळ खैरनार
Malegaon Mayor Election : मालेगाव महानगरपालिकेचे महापौर पद यंदा सर्वसाधारण प्रवर्गासाठी राखीव झाल्याने शहराच्या राजकारणात पुन्हा एकदा इस्लाम पक्षाचे वर्चस्व प्रस्थापित होणार असल्याचे स्पष्ट संकेत मिळत आहेत. संख्याबळाच्या जोरावर इस्लाम पक्षाचाच महापौर होणे जवळपास निश्चित मानले जात असून, त्यामुळे मालेगावची सत्ता पुन्हा एकदा शेख कुटुंबीयांच्या घरातच राहणार असल्याची चर्चा राजकीय वर्तुळात रंगली आहे.

