Malegaon Municipal Mayor : 'मालेगाव'वर इस्लाम पक्षाचं वर्चस्व! महापौर पदाचं आरक्षण जाहीर, शेख कुटुंबीयांच्या हाती सत्ता?

Malegaon Mayor Election : मालेगाव महानगरपालिकेचे महापौर पद यंदा सर्वसाधारण प्रवर्गासाठी राखीव झाल्याने शहराच्या राजकारणात पुन्हा एकदा इस्लाम पक्षाचे वर्चस्व प्रस्थापित होणार असल्याचे स्पष्ट संकेत मिळत आहेत. संख्याबळाच्या जोरावर इस्लाम पक्षाचाच महापौर होणे जवळपास निश्चित मानले जात असून, त्यामुळे मालेगावची सत्ता पुन्हा एकदा शेख कुटुंबीयांच्या घरातच राहणार असल्याची चर्चा राजकीय वर्तुळात रंगली आहे..इस्लाम पक्षाचे प्रमुख व माजी आमदार आसिफ शेख (Asif Sheikh) यांचे बंधू मोहम्मद खालिद अब्दुल रशीद शेख हे महापौर पदासाठी सर्वाधिक आघाडीवर असल्याचे सांगितले जात आहे. मोहम्मद खालिद यांनी नुकत्याच पार पडलेल्या महानगरपालिका निवडणुकीत प्रभाग क्रमांक १७ ड मधून दमदार विजय मिळवला असून, पक्षातील वरिष्ठ नेते तसेच नगरसेवकांचा त्यांना भक्कम पाठिंबा आहे..Ichalkaranji OBC Reservation Mayor : वस्त्रनगरीला मिळणार पहिला OBC महापौर; भाजपकडे सत्ता, पण महापौर कोण? 'या' नगरसेवकांत मोठी चुरस.शेख कुटुंबीयांचा मालेगावच्या महापालिकेतील सत्तेचा इतिहास पाहता, हा प्रभाव आणखी ठळकपणे दिसून येतो. यापूर्वी स्वर्गीय रशीद शेख आणि आसिफ शेख यांनी प्रत्येकी एक वेळा महापौर पद भूषविले आहे, तर ताहेरा रशीद शेख यांनी दोन वेळा महापौर म्हणून काम पाहिले आहे. त्यामुळे पुन्हा एकदा शेख कुटुंबीयांकडेच महापौरपद जाण्याची शक्यता अधिक बळावली आहे..दरम्यान, महापौर निवडीची अधिकृत प्रक्रिया अद्याप पूर्ण झालेली नसली, तरी राजकीय घडामोडी, पक्षातील अंतर्गत समीकरणे आणि संख्याबळ पाहता मोहम्मद खालिद शेख यांचे नाव जवळपास निश्चित मानले जात आहे. आगामी काळात महापौरपदाची घोषणा झाल्यानंतर मालेगावच्या विकासकामांना गती मिळेल, अशी अपेक्षा इस्लाम पक्षाच्या कार्यकर्त्यांमध्ये व्यक्त होत आहे..