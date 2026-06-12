Malegaon Minor Pregnancy Case : मालेगावात अल्पवयीन मुलीवर सावत्र पित्याचा अत्याचार; मुलगी राहिली गर्भवती, हॉस्पिटलमध्ये कन्येला जन्म देताच...

मालेगाव : सटाणा नाका परिसरातील हिराई हॉस्पिटलमध्ये अल्पवयीन मुलीची सिझेरियन प्रसूती झाल्याप्रकरणी पोलिस तपासाला महत्त्वाचे वळण मिळाले असून, पीडितेच्या जबाबाच्या आधारे तिच्या सावत्र वडिलांसह आईला हैदराबाद येथून अटक करण्यात आली (Malegaon minor pregnancy case) आहे. या प्रकरणात आतापर्यंत नऊ जणांना अटक झाली असून, एकूण ११ जणांविरोधात कॅम्प पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे..पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, पीडित मुलीने सावत्र पित्याने तिच्यावर लैंगिक अत्याचार केल्याचा जबाब नोंदविला आहे. हा प्रकार घडल्यावर मुलीने आईला सर्व माहिती दिली होती. मात्र, आईने त्याकडे दुर्लक्ष केल्याचे तसेच सावत्र पित्याने हा प्रकार कोणाला सांगितल्यास जीवे मारण्याची धमकी दिल्याचेही तिने सांगितले. त्यामुळे भीतीपोटी तिने ही बाब दीर्घकाळ गुप्त ठेवली..Pune Bengaluru Highway : पुणे-बंगळूर हायवेने प्रवास करताना सावधान! प्रत्येक 5 किलोमीटरवर बसवले स्मार्ट कॅमेरे; नियम मोडल्यास होणार थेट कारवाई.या अत्याचारातून मुलगी गर्भवती राहिली आणि ७ जूनला हिराई हॉस्पिटलमध्ये तिने एका कन्येला जन्म दिला. घटना उघडकीस आल्यावर पीडितेची आई व सावत्र वडील फरारी झाले होते. मात्र, पोलिसांनी विशेष पथकाच्या मदतीने चार दिवसांत त्यांचा शोध घेत हैदराबादमधून दोघांना ताब्यात घेतले..गुरुवारी (ता. ११) दुपारी दोघांना न्यायालयात हजर करण्यात आले. न्यायालयाने त्यांना चार दिवसांची पोलिस कोठडी सुनावली. या प्रकरणातील इतर आरोपींची भूमिकाही तपासली जात असून, संपूर्ण प्रकरणाचा सखोल तपास सुरू असल्याचे पोलिसांनी सांगितले..मुख्य संशयित असलेल्या आई व सावत्र वडिलांना अटक करण्यात आली आहे. तपास योग्य दिशेने सुरू असून, गुन्ह्यातील कोणत्याही आरोपीला सोडले जाणार नाही.-सूरज गुंजाळ, अपर पोलिस अधीक्षक, मालेगाव.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.