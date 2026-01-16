Malegaon Municipal Result : मालेगावात भाजपाचा सुपडा साफ; पालिका हातातून गेली, इस्लाम पार्टीचा दणदणीत विजय, शिवसेनेला किती जागा?

Malegaon Municipal Corporation Election Result 2026 : मालेगाव महानगरपालिका निवडणूक निकाल आता जवळपास स्पष्ट झाले असून राज्यातील 29 महापालिकांपैकी बहुतांश ठिकाणी भाजपाने दमदार कामगिरी केली आहे. विशेषतः मुंबई महानगरपालिकेत भाजप–एकनाथ शिंदे यांच्या युतीने आघाडी घेतल्याचे सुरुवातीच्या कलांवरून दिसून येत आहे. या युतीने 120 हून अधिक जागांवर आघाडी घेतली आहे..राज्यातील अनेक महापालिकांत भाजपाचा प्रभाव वाढलेला असताना, मालेगाव महापालिकेचा निकाल मात्र पूर्णपणे वेगळा आणि धक्कादायक ठरला आहे. येथे भाजप, एकनाथ शिंदे यांची शिवसेना, ठाकरे गट तसेच काँग्रेस हे सर्वच पक्ष पिछाडीवर पडले असून एका वेगळ्याच पक्षाने सत्ता हस्तगत केली आहे..मालेगावात भाजपाला जबरदस्त झटकामालेगाव महापालिकेत सध्या आलेल्या निकालांनुसार राज्यभरात भाजप–शिंदे युतीचा बोलबाला असतानाही मालेगावात मात्र चित्र वेगळे दिसत आहे. येथे इस्लाम पार्टीने धडाकेबाज कामगिरी करत सर्वाधिक जागा जिंकल्या आहेत. विशेष म्हणजे, भाजपाचा अक्षरशः सुपडा साफ झाला असून पक्षाला केवळ दोनच जागांवर समाधान मानावे लागले आहे..Malegaon Municipal Election Result 2026 Won Candidate : मालेगावात मोठा राजकीय उलटफेर; महापालिकेत कुणाची बाजी? वाचा विजयी उमेदवारांची यादी.मालेगावात कोणाला किती जागा?मालेगाव महापालिकेतील आतापर्यंतच्या निकालानुसारइस्लाम पार्टी – 19 जागाएकनाथ शिंदे यांची शिवसेना – 18 जागासमाजवादी पार्टी – 5 जागाएमआयएम – 4 जागाभाजपा – फक्त 2 जागाकाँग्रेस – 1 जागाअपक्ष – 1 जागा.मालेगावमध्ये इस्लाम पार्टी आणि समाजवादी पार्टी यांनी ‘सेक्युलर फ्रंट’च्या नावाने आघाडी केली होती. या आघाडीला स्पष्ट यश मिळाल्याने आता मालेगाव महापालिकेत इस्लाम पार्टी–समाजवादी पार्टीची सत्ता स्थापन होणार असल्याचे चित्र स्पष्ट झाले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.