Malegaon Municipal Result : मालेगावात भाजपाचा सुपडा साफ; पालिका हातातून गेली, इस्लाम पार्टीचा दणदणीत विजय, शिवसेनेला किती जागा?

Malegaon Municipal Corporation Election Result 2026 : मालेगाव महापालिका निवडणुकीत इस्लाम पार्टीने मोठा विजय मिळवत भाजपाला जबरदस्त धक्का दिला असून सत्तास्थापनेचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
बाळकृष्ण मधाळे
Malegaon Municipal Corporation Election Result 2026 : मालेगाव महानगरपालिका निवडणूक निकाल आता जवळपास स्पष्ट झाले असून राज्यातील 29 महापालिकांपैकी बहुतांश ठिकाणी भाजपाने दमदार कामगिरी केली आहे. विशेषतः मुंबई महानगरपालिकेत भाजप–एकनाथ शिंदे यांच्या युतीने आघाडी घेतल्याचे सुरुवातीच्या कलांवरून दिसून येत आहे. या युतीने 120 हून अधिक जागांवर आघाडी घेतली आहे.

