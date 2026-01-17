नाशिक

Malegaon Results : मालेगावचा धक्कादायक निकाल! 'इस्लाम'ने जिंकल्या सर्वाधिक 35 जागा; एमआयएम दुसऱ्या, शिवसेना तिसऱ्या स्थानी, BJP ची धूळधाण

Malegaon Municipal Corporation Election Results Overview : मालेगाव महापालिका निवडणुकीत इस्लाम पक्ष ३५ जागांसह सर्वाधिक यशस्वी ठरला. शिवसेना, एमआयएमनाही घवघवीत यश मिळाले, तर भाजप पिछाडीवर राहिला.
सकाळ डिजिटल टीम
मालेगाव : येथील महानगरपालिकेच्या २१ प्रभागातील ८४ जागांचे निकाल शुक्रवारी (ता. १६) जाहीर करण्यात (Malegaon Election Results) आले. अवघ्या तीन तासात सर्व निकाल हाती आल्यानंतर विजयी उमेदवारांच्या समर्थकांनी आतषबाजी करत गुलालाची उधळण केली. कॅम्प रस्त्यावर जागोजागी जल्लोषाचे वातावरण होते.

