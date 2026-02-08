Malegaon Lift Accident : मालेगावात थरार! महापालिकेची लिफ्ट चौथ्या मजल्यावरून कोसळली; माजी आमदारासह २० जण थोडक्यात बचावले

मालेगाव: येथे महापौरपदाची निवडणूक पार पडल्यानंतर सभागृहातून माजी आमदार आसिफ शेख हे समर्थकांसह लिफ्टने खाली जाण्यास निघाले. लिफ्टची क्षमता दहा सदस्यांची असताना त्यात तब्बल वीस जण बसले. त्यामुळे जादा भार झाल्याने चौथ्या मजल्यावरून लिफ्ट थेट कोसळली. त्यानंतर एकच धावपळ उडाली. पोलिस व अग्निशमन दलाच्या जवानांनी शेख यांच्यासह आठ पत्रकारांना बाहेर काढल्यानंतर सर्वांनी सुटकेचा निःश्वास घेतला. दुपारी दीडच्या सुमारास ही घटना घडली..येथील महापालिकेत दोन लिफ्ट आहेत. एक लिफ्टची क्षमता ही पाच व दुसरीची दहा प्रवासी बसतील अशी आहे. मात्र, जादा भार झाल्याने ती चौथ्या मजल्यावरून कोसळली. मोठा आवाज झाल्याने सुरक्षारक्षकांसह नागरिकांनी तिकडे धाव घेतली. थेट पहिल्या मजल्यावर येऊन लिफ्टचा दरवाजा अडकला होता. यामुळे मोठी जीवितहानी टळली. मात्र काहींना किरकोळ दुखापती झाल्या..पोलिस हवालदार योगेश ठाकूर यांनी पहिल्या मजल्यावरून अडकलेल्यांना बाहेर काढले. सुमारे वीस मिनिटे हा थरार सुरू होता. यात माजी आमदार आसिफ शेख, मुश्तकिम डिग्निटी, जलील शेख, रफिक भुऱ्या, नईम कुरैशी यांच्यासह ऊर्दू व मराठीचे पत्रकार असे वीस नागरिक अडकले होते..Mahavitaran: महावितरणच्या हलगर्जीपणामुळे कंत्राटी लाईनमनचा मृत्यू; परिसरात संतापाची लाट.छोट्या जागेवरून काढलेयेथील लिफ्ट कोसळल्यावर चौथ्या मजल्यावरून वेगाने खाली आली. ती अडकल्याने मोठा दुर्घटना टळली. यात अडकलेल्यांनी आवाज दिल्यावर सर्वांच्या जिवात जीव आला. त्यानंतर त्यांना काढण्यासाठी इस्लाम पक्ष व सेक्युलर फ्रंटच्या कार्यकर्त्यांमध्ये धावपळ उडाली. तीन-चार फुटांच्या जागेवरून शिडी लावून अडकलेल्यांना बाहेर काढण्यात आले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.