Nashik Municipal Corporation : नाशिक-मालेगावात राजकीय खलबते; भाजपची सत्ता कायम राहणार की विरोधी पक्ष धक्का देणार?

Political Buzz Around Nashik and Malegaon Municipal Elections : नाशिक महानगरपालिकेच्या महापौर व उपमहापौर पदासाठी उमेदवारी अर्ज दाखल केल्यानंतर भाजप आणि विरोधी पक्षांच्या गोटात राजकीय हालचालींना वेग आला आहे.
सकाळ वृत्तसेवा
नाशिक/मालेगाव: नाशिक आणि मालेगाव महापालिकांमध्ये महापौर व उपमहापौरपदांच्या निवडणुकांमुळे राजकीय हालचालींना वेग आला आहे. नाशिकमध्ये महापौरपदाचा मार्ग मोकळा झाला असताना मालेगावमध्ये मात्र बहुपक्षीय लढतीमुळे निकालाबाबत उत्सुकता वाढली आहे. नाशिक महापालिकेत भारतीय जनता पक्षाने महापौरपदासाठी हिमगौरी आहेर-आडके यांचे नाव निश्चित केले असून, त्यांचा एकमेव अर्ज दाखल झाल्याने त्या महापौर होणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. उपमहापौरपदासाठी भाजपकडून मच्छिंद्र सानप यांचा एकमेव अर्ज आहे.

