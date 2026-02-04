Nashik Municipal Corporation : नाशिक-मालेगावात राजकीय खलबते; भाजपची सत्ता कायम राहणार की विरोधी पक्ष धक्का देणार?

नाशिक/मालेगाव: नाशिक आणि मालेगाव महापालिकांमध्ये महापौर व उपमहापौरपदांच्या निवडणुकांमुळे राजकीय हालचालींना वेग आला आहे. नाशिकमध्ये महापौरपदाचा मार्ग मोकळा झाला असताना मालेगावमध्ये मात्र बहुपक्षीय लढतीमुळे निकालाबाबत उत्सुकता वाढली आहे. नाशिक महापालिकेत भारतीय जनता पक्षाने महापौरपदासाठी हिमगौरी आहेर-आडके यांचे नाव निश्चित केले असून, त्यांचा एकमेव अर्ज दाखल झाल्याने त्या महापौर होणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. उपमहापौरपदासाठी भाजपकडून मच्छिंद्र सानप यांचा एकमेव अर्ज आहे. .मात्र, शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे)कडून सीमा विशाल पवार यांनी महापौरपदासाठी अर्ज भरल्याने बिनविरोध निवडीची शक्यता संपुष्टात आली. महापालिकेतील १२२ पैकी ७२ जागा भाजपकडे असल्याने सत्तेचे चित्र स्पष्ट मानले जात आहे. दुसरीकडे मालेगाव महापालिकेत महापौर व उपमहापौर पदासाठी सेक्युलर फ्रंट, शिवसेना व एमआयएम यांच्यात लढत होणार आहे..Kolhapur Municipal : एक जागा, पण मोठा निर्णय! कोल्हापूर महापालिकेत शिवसेना ठाकरे पक्षाची किंगमेकर भूमिका.महापौरपदासाठी लता सखाराम घोडके, शेख नसरीन बानो खालिद हाजी व शेख ताहेरा शेख रशीद यांनी अर्ज दाखल केले आहेत. उपमहापौरपदासाठी तिरंगी लढतीची शक्यता असून मतदान प्रक्रिया ७ फेब्रुवारी रोजी पार पडणार आहे. दोन्ही शहरांतील निवडणुकांकडे राजकीय वर्तुळाचे लक्ष लागून आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.