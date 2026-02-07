नाशिक

Malegaon Municipal Corporation : मालेगावचा महापौर कोण? इस्लाम पक्ष आणि शिवसेना आमनेसामने; 'एमआयएम'च्या भूमिकेवर गणिते अवलंबून!

Mayor and Deputy Mayor Election in Malegaon Corporation : मालेगाव महापालिकेच्या साथी निहाल अहमद सभागृहात होणाऱ्या महापौर व उपमहापौर निवडणुकीपूर्वी राजकीय पक्षांची हालचाल वाढली आहे.
मालेगाव: येथील महापालिकेच्या साथी निहाल अहमद सभागृहात शनिवारी (ता. ७) महापौर व उपमहापौरपदाची निवडणूक होणार आहे. जिल्हाधिकारी आयुष प्रसाद यांच्या अध्यक्षतेखाली नवनिर्वाचित नगरसेवकांची विशेष सभा होईल. शिवसेना व इस्लाम पक्षात महापौरपदासाठी, तर शिवसेना, इस्लाम पक्ष व एमआयएम यांच्यात उपमहापौरपदासाठी निवडणूक होऊ शकते. महापौर निवडणुकीत ‘एमआयएम’ व भाजप तटस्थ राहणार आहे.

