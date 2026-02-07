Malegaon Municipal Corporation : मालेगावचा महापौर कोण? इस्लाम पक्ष आणि शिवसेना आमनेसामने; 'एमआयएम'च्या भूमिकेवर गणिते अवलंबून!

मालेगाव: येथील महापालिकेच्या साथी निहाल अहमद सभागृहात शनिवारी (ता. ७) महापौर व उपमहापौरपदाची निवडणूक होणार आहे. जिल्हाधिकारी आयुष प्रसाद यांच्या अध्यक्षतेखाली नवनिर्वाचित नगरसेवकांची विशेष सभा होईल. शिवसेना व इस्लाम पक्षात महापौरपदासाठी, तर शिवसेना, इस्लाम पक्ष व एमआयएम यांच्यात उपमहापौरपदासाठी निवडणूक होऊ शकते. महापौर निवडणुकीत ‘एमआयएम’ व भाजप तटस्थ राहणार आहे. .इस्लाम पक्षाच्या नसरीनबानो खालीद शेख व शिवसेनेच्या लता घोडके यांच्यात लढत होईल. इस्लाम पक्षाला सर्वाधिक ३५, तर समाजवादी पक्षाला पाच जागा मिळाल्या आहेत. सर्वांत मोठा पक्ष म्हणून नावारूपाला आलेल्या इस्लाम पक्षाची देशभर चर्चा झाली. इस्लाम पक्ष व समाजवादी पक्षाच्या सेक्युलर फ्रंटने काँग्रेसला सोबत घेत सत्तेसाठीचा ४३ हा जादुई आकडा गाठला आहे. इस्लाम पक्षाला महापौर व समाजवादी पक्षाला उपमहापौरपद मिळण्याची शक्यता आहे. दरम्यान, इस्लाम पक्ष व समाजवादी पक्षाने सदस्यांना दगाफटका होऊ नये, यासाठी व्हिप बजावला आहे..एमआयएम तटस्थ राहणार की शिवसेनेबरोबर जाणार, याविषयी उत्सुकता आहे. शिवसेनेचे १८ नगरसेवक असून, ‘एमआयएम’चे २१ मिळून ३९ आकडा होत आहे. महापौर पदासाठी ४३ हा आकडा गाठणे शिवसेनेसाठी तारेवरची कसरत राहणार आहे. शिवसेना व ‘एमआयएम’ला महापौर, उपमहापौर पदासाठी चार जागा कमी पडत आहेत. ‘एमआयएम’चे आमदार मौलाना मुफ्ती मोहम्मद इस्माईल यांचे पुत्र अब्दुल्ला यांनी उपमहापौरपदासाठी अर्ज भरला आहे. .Mumbai Deputy Mayor : मुंबईच्या उपमहापौरपदासाठी महायुतीकडून कुणाचं नाव? अमित साटम यांनी केली घोषणा; वाचा....आमदार मौलाना मुफ्ती मोहम्मद इस्माईल व ‘एमआयएम’चे गटनेते मलिक युनूस यांनी शिक्षणमंत्री दादा भुसे यांच्यासोबत गुरुवारी बंद दाराआड चर्चा केली. माजी खासदार इम्तियाज जलील यांनी ‘एमआयएम’ तटस्थ राहणार असल्याचे संभाजीनगर येथे सांगितले. ‘एमआयएम’ तटस्थ राहिल्यास इस्लाम पक्षाच्या नसरीनबानो खालिद शेख यांची महापौरपदी, तर समाजवादी पक्षाच्या शानेहिंद निहाल अहमद यांची उपमहापौर पदी निवड निश्चित आहे. सभागृहात ऐनवेळी काय घडामोडी घडतात, याकडे शहराचे लक्ष लागले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.