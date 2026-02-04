नाशिक

Malegaon Municipal Corporation : मालेगाव मनपा निवडणुकीत ट्विस्ट! शेवटच्या दिवशी शिवसेनेची एन्ट्री, लता घोडके रिंगणात

Multi-Party Contest for Mayor Post in Malegaon : मालेगाव महापालिकेतील महापौर व उपमहापौर पदासाठी उमेदवारी अर्ज दाखल होत असताना राजकीय हालचालींना वेग आला आहे.
सकाळ वृत्तसेवा
मालेगाव : येथे महापौर, उपमहापौरपदासाठी सुरुवातीला सेक्युलर फ्रंटच्या उमेदवारांनी अर्ज भरला होता. शेवटच्या दिवशी येथे शिवसेनेच्या लता सखाराम घोडके यांनी महापौरपदासाठी उमेदवारी अर्ज भरला. तसेच, ‘एमआयएम’कडून हाफीज अब्दुल्ला यांनी उपमहापौरपदासाठी, तर शिवसेनेकडून नरेंद्र सोनवणे व ॲड. नीलेश काकडे यांनी उमेदवारी अर्ज भरला आहे. येथे ‘एमआयएम’, शिवसेना व सेक्युलर फ्रंटमध्ये लढत होईल. या लढतीकडे मालेगावकरांचे लक्ष लागून आहे.

