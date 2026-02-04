Malegaon Municipal Corporation : मालेगाव मनपा निवडणुकीत ट्विस्ट! शेवटच्या दिवशी शिवसेनेची एन्ट्री, लता घोडके रिंगणात

मालेगाव : येथे महापौर, उपमहापौरपदासाठी सुरुवातीला सेक्युलर फ्रंटच्या उमेदवारांनी अर्ज भरला होता. शेवटच्या दिवशी येथे शिवसेनेच्या लता सखाराम घोडके यांनी महापौरपदासाठी उमेदवारी अर्ज भरला. तसेच, ‘एमआयएम’कडून हाफीज अब्दुल्ला यांनी उपमहापौरपदासाठी, तर शिवसेनेकडून नरेंद्र सोनवणे व ॲड. नीलेश काकडे यांनी उमेदवारी अर्ज भरला आहे. येथे ‘एमआयएम’, शिवसेना व सेक्युलर फ्रंटमध्ये लढत होईल. या लढतीकडे मालेगावकरांचे लक्ष लागून आहे..येथील महापालिकेच्या महापौरपदासाठी इस्लाम पक्षाने उमेदवारी अर्ज घेतले होते. मंगळवारी (ता. ३) अर्ज भरणे व घेणेच्या शेवटच्या दिवशी शिवसेना व एमआयएमने देखील अर्ज घेत फार्म भरले आहेत. महापौर पदासाठी तीन उमेदवारांनी ९ अर्ज तर उपमहापौरासाठी ६ उमेदवारांनी १३ अर्ज घेतले. पहिल्या दिवशी नसरीन बानो खालिद हाजी व शानेहिंद निहाल अहमद यांनी अर्ज भरला होता..ही निवडणूक सुरुवातीला इस्लाम पक्षाच्या बाजूनेच दिसत होती. ऐन वेळी शिवसेनेच्या लता सखाराम घोडके यांनी महापौर पदासाठी तर नरेंद्र जगन्नाथ सोनवणे व ॲड. नीलेश काकडे यांनी उपमहापौरपदासाठी दुपारी साडेबाराच्या सुमारास येऊन उमेदवारी अर्ज भरला. तसेच एमआयएमचे हाफीज अब्दुल्ला यांनी देखील उपमहापौर पदासाठी अर्ज भरल्याने येथे महापौरपदासाठी दुरंगी तर उपमहापौरपदासाठी तिरंगी लढत होण्याची शक्यता आहे..७ फेब्रुवारीला होणार चित्र स्पष्टयेथे महापालिकेच्या महापौर व उपमहापौर पदासाठी सेक्युलर फ्रंटकडे बहुमताचा आकडा आहे. सेक्युलर फ्रंट व कॉंग्रेस असे दोन्ही मिळून बहुमतासाठीचे ४३ सदस्य होतात. एमआयएमकडे २१ तर शिवसेनेकडे १८, भाजपाकडे २ असे सदस्य निवडून आले आहेत. येथे ७ फेब्रुवारीला महापालिकेच्या सभागृहात मतदान प्रक्रिया पार पडणार आहे. इस्लाम पक्ष व शिवसेनेत महापौर पदासाठी दुरंगी लढत होणार आहे तर उपमहापौरपदासाठी तिरंगी लढत होईल. सभागृहात पीठासन अधिकारी उमेदवारांना अर्ज मागे घेण्यासाठी १५ मिनिटांचा अवधी देतात..७ तारखेलाच अर्ज माघारी होणार आहे. ही लढत महापौर व उपमहापौरासाठी इस्लाम पक्षासाठी महत्त्वाची असून या मतदान प्रक्रियेत एमआयएमचे नगरसेवक तटस्थ राहण्याची शक्यता वर्तवली जात असल्याने महापौर, उपमहापौर इस्लाम पक्षाचाच होणार असे देखील सांगितले जात आहे..Manipur President’s Rule Ends: वर्षभरानंतर मणिपूरमधील राष्ट्रपती राजवट संपुष्टात ; युमनाम खेमचंद सिंह घेणार मुख्यमंत्रिपदाची शपथ! .महापौरपदासाठी यांनी भरले अर्जशेख नसरीन बानो खालिद हाजीशेख ताहेरा शेख रशीद.लता सखाराम घोडकेउपमहापौरपदासाठी यांनी भरले अर्जशानेहिंद निहाल अहमदनरेंद्र जगन्नाथ सोनवणेॲड. नीलेश काकडेमोहम्मद मुश्तकीम मोहम्मद मुश्तफा (डिग्निटी).सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.