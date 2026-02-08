Malegaon Municipal Corporation : शिवसेनेचा पराभव, सेक्युलर फ्रंटचा गुलाल! मालेगाव महापालिकेत सत्तापरिवर्तन

मालेगाव: येथील महापालिकेच्या साथी निहाल अहमद सभागृहात शनिवारी (ता.७) सकाळी अकराला महापौर व उपमहापौरपदाची निवडणूक खेळीमेळीच्या वातावरणात पार पडली. शिवसेना व सेक्युलर फ्रंटमध्ये महापौर व उपमहापौरपदाची सरळ लढत झाली. इस्लाम पक्षाकडून प्रभाग २० ब मधून निवडून आलेल्या नसरीन बानो खालिद शेख यांची महापौरपदी, तर प्रभाग ३ अ मधून विजयी झालेल्या शानेहिंद निहाल अहमद यांची उपमहापौरपदी निवड झाली. दोघींनाही ४३ मते मिळाली. .नसरीन बानो यांनी शिवसेनेच्या लता घोडके यांचा तर शानेहिंद निहाल अहमद यांनी शिवसेनेचे नीलेश काकडे यांचा पराभव केला. शिवसेनेच्या उमेदवारांना केवळ १८ मते मिळाली. निवडणुकीत भाजप व एमआयएमने तटस्थ भुमिका बजाविल्याने सेक्युलर फ्रंटचा विजय सुकर झाला. येथील महानगरपालिका सभागृहात जिल्हाधिकारी आयुष प्रसाद यांच्या अध्यक्षतेखाली नवनिर्वाचित नगरसेवकांची महापौर व उपमहापौर निवडीसाठी विशेष सभा झाली. सकाळी अकराला राष्ट्रगीताने सभेला सुरुवात झाल्यानंतर दिवंगत नेते व उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांना श्रध्दांजली वाहण्यात आली..इस्लाम पक्षाच्या नसरीन बानो व शिवसेनेच्या लता घोडके यांच्या अर्जाबाबत कोणीही हरकत न घेतल्याने साडे अकराला मतदान प्रक्रियेला सुरवात झाली. सभागृहात इस्लाम पक्ष, शिवसेना, एमआयएम, भाजपा, कॉंग्रेस, समाजवादी पार्टी आदी पक्षांचे सर्व ८४ सदस्य उपस्थित होते. मतदान प्रक्रियेत जिल्हाधिकाऱ्यांनी प्रथम शिवसेनेच्या लता सखाराम घोडके यांच्या नावाची घोषणा करत सभागृहातील सदस्यांना हात उंचावून मतदान करण्याच्या सूचना केल्या. शिवसेनेच्या १८ सदस्यांनी हात वर करून मतदान केले. .एमआयएमचे २१ व भाजपचे २ सदस्य तटस्थ राहीले. त्यामुळे शिवसेनेच्या घोडके यांना १८ मते मिळाल्याचे जिल्हाधिकाऱ्यांनी घोषित केले. ११ वाजून ३५ मिनिटाला नसरीन बानो यांच्या नावाची घोषणा करण्यात आली. इस्लाम पक्षाचे ३५, समाजवादी पार्टीचे ५ व कॉंग्रेसचे ३ अशा एकूण ४३ सदस्यांनी हात वर करून मतदान केले. जिल्हाधिकाऱ्यांनी नसरीन बानो खालिद शेख २५ मतांनी महापौरपदी विजयी झाल्याचे घोषित केले..जल्लोष कार्यकर्त्यांचानसरीन बानो यांच्या नावाची घोषणा होताच, कार्यकत्यांनी महापालिकेच्या जुन्या व नवीन इमारतीबाहेर एकच जल्लोष झाला. किल्ला व नवीन इमारतीजवळ सेक्युलर फ्रंटच्या कार्यकर्त्यांनी अंगावर हिरवा रंग व गुलाल उधळत जल्लोष करीत आतिषबाजी करण्यात आली. नवनिर्वाचित पदाधिकाऱ्यांची ढोलताशांच्या गजरात मिरवणूक काढण्यात आली. महापालिकेच्या नवीन इमारतीपासून दुपारी दीडच्या सुमारास सुरु झालेली मिरवणूक रामसेतु, महात्मा फुले रोड, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर पुल, शिवतीर्थ, जुना आग्रा रोड, नवीन बसस्थानक या मार्गावरुन हजारखोली भागात शेख यांच्या निवासस्थानाकडे मिरवणूक गेली..महापौर भावुकमहापौर नसरीन शेख यांना शुभेच्छा देण्यासाठी गर्दी झाली. त्या वेळी भावुक झाल्याने त्यांना अश्रू अनावर झाले. नसरीन शेख या दिवंगत नेते रशीद शेख यांच्या स्नुषा, तर माजी आमदार आसिफ शेख यांच्या भावजयी आहेत. त्यांनी प्रथमच महापालिका निवडणूक लढवली. विजय मिळविण्याबरोबरच त्यांना थेट महापौरपदाची संधी मिळाली..प्रथमच महापौर व उपमहापौर महिलामालेगाव महापालिकेच्या सत्तेची चावी महिलांच्या हाती आली आहे. सन २०१२ ते २०१४ तसेच २०१९ ते २०२२ या कालावधीत ताहेरा शेख महापौर होत्या. यापूर्वी ॲड. ज्योती भोसले यांना उपमहापौरपद मिळाले होते. महापौर व उपमहापौर या दोन्ही प्रमुख पदांवर प्रथमच नसरीन शेख व शानेहिंद निहाल अहमद या दोन्ही महिलांना संधी मिळाली आहे. स्थायी समितीचे सभापतिपद काँग्रेसला दिले जाण्याची शक्यता आहे. या पदावरही काँग्रेसच्या महिला सदस्याची वर्णी लागण्याची चर्चा आहे. एकूणच मालेगाव महापालिकेत महिलाराज असेल..समाजवादी पक्षाच्या उपमहापौरमहापौर निवडीनंतर उपमहापौर पदाची निवडणूक प्रक्रिया पार पडली. उपमहापौरपदासाठी एमआयएमचे हाफिज अब्दूल्ला, समाजवादी पार्टीच्या शानेहिंद निहाल अहमद व मुश्तकीम डिग्निटी, तसेच शिवसेनेचे नीलेश काकडे व नरेंद्र सोनवणे अशा पाच जणांनी अर्ज दाखल केले होते. छाननीत पाचही अर्ज वैध ठरले. मुदतीत मुश्तकीम डिग्निटी, हाफीज अब्दुल्ला व नरेंद्र सोनवणे या तिघांनी अर्ज मागे घेतले. .शिवसेनेचे ॲंड. नीलेश काकडे व समाजवादीच्या नेत्या शानेहिंद निहाल अहमद यांच्यात सरळ लढत झाली. उपमहापौर पदासाठीदेखील हात उंचावून मतदान घेण्यात आले. शिवसेनेच्या काकडे यांना १८ मते मिळाली. समाजवादी पार्टीच्या शानेहिंद यांना ४३ मते मिळाल्याने जिल्हाधिकारी प्रसाद यांनी त्यांची उपमहापौरपदी निवड झाल्याचे घोषित केले. नवनिर्वाचित महापौर व उपमहापौर यांना जिल्हाधिकारी प्रसाद यांनी निवडीचे पत्र देऊन पुष्पगुच्छ देवून त्यांचा सत्कार केला. यानंतर दोन्ही पदाधिकारी खुर्चीवर आसनस्थ झाले..लक्षवेधी तिरंगी फेटेमहापौर, उपमहापौरपदाच्या निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर सर्वप्रथम सकाळी साडेदहाला इस्लाम पक्ष, समाजवादी पक्ष व काँग्रेसचे ४३ नगरसेवक सभागृहात दाखल झाले. शिवसेना व भाजपचे नगरसेवक सभा सुरू होण्यास पाच मिनिटांचा अवधी शिल्लक असताना सभागृहात आले. इस्लाम पक्ष व समाजवादी पक्षाच्या नगरसेवकांनी हिरव्या रंगाचे फेटे, तर काँग्रेसच्या नगरसेवकांनी पांढऱ्या रंगाचे फेटे बांधले होते. .शिवसेनेच्या १८ व भाजपच्या दोन्ही नगरसेवकांनी भगवे फेटे बांधले होते. ‘एमआयएम’च्या २१ नगरसेवकांनी फेटेच बांधले नव्हते. सभागृहात ४१ महिला नगरसेविका उपस्थित होत्या. यातील २९ महिलांनी बुरखे घातले होते. शिवसेनेच्या महिला नगरसेविकांनी नारंगी साड्या परिधान केल्या होत्या. बहुतांश नगरसेवकांनी पांढऱ्या रंगाचा पेहराव केला होता..पुन्हा जन्मदाखले देण्याचा प्रयत्नमहापौरपदी संधी मिळाल्याने मी माजी आमदार आसिफ शेख, सेक्युलर फ्रंट व कॉंग्रेस नगरसेवकांची आभारी आहे. शहरात अनेक प्रश्न गंभीर आहेत. येथील अनेक नागरिकांचे जन्म दाखले रद्द करण्यात आले आहेत. संबंधित नागरिकांना पुन्हा जन्म दाखले मिळवून देण्याचा प्रयत्न करु. आगामी काळात एसआयआरच्या सर्व्हेत सहकार्य व मदत करणार आहे. शहरात स्वच्छतेचा प्रश्न अग्रक्रमाने सोडविला जाईल. .शहरातील सर्व भागात नियमित स्वच्छता झाली पाहिजे यासाठी प्रयत्नशील राहील. वाडिया, हारून अन्सारी यासह महापालिकेच्या रुग्णालयातील डॉक्टरांची कमतरता, औषध पुरवठा याकडे लक्ष देवून मार्ग काढू. खराब रस्ते दुरुस्ती केली जाईल. अनेक भागातील वाढलेले अतिक्रमण काढले जाईल. शहरातील हिंदू मुस्लिम दोन्ही समाजाला बरोबर घेऊन शहराचा विकास साधणार आहे. इस्लाम पक्षाचे संस्थापक आसिफ शेख यांनी माझ्यावर सोपवलेली जवाबदारी प्रामाणीकपणे पार पाडण्याचा प्रयत्न करेन.- नसरीन बानो खालिद शेख, नवनिर्वाचित महापौर.संधीचे सोने करूमालेगावच्या इतिहासात प्रथमच महापौर व उपमहापौर या पदांवर महिलांना संधी मिळाली आहे. या संधीचे आम्ही सोने करु. जनतेच्या विश्वासाला तडा जाऊ दिला जाणार नाही. दोन्ही महिला पदाधिकारी अल्पसंख्याक समाजातील आहेत. हा गांधीचा भारत आहे. पूर्व व पश्चिम भागातील तफावत आम्ही दूर करणार आहोत. .सर्वांना सोबत घेऊन शहराचा विकास साधला जाईल. धरणांमध्ये पुरेसा पाणीसाठा आहे. नागरिकांना दोन दिवसाआड पाणीपुरवठा होत आहे. याबाबत अधिकाऱ्यांशी चर्चा करून किमान एक दिवसाआड पाणीपुरवठा करण्याचा प्रयत्न केला जाईल. निवडणूक काळात जनतेला दिलेल्या आश्वासनांची पूर्तता केली जाईल.- शानेहिंद निहाल अहमद, नवनिर्वाचित उपमहापौर.Abhyuday Yojna : फुकटात व्हा डॉक्टर अन् IAS, योगींच्या 'सुपर कोचिंग'मध्ये असा मिळवा प्रवेश; पाहा पूर्ण प्रोसेस.मालेगावातील जनतेने आमच्या विश्वास संपादन करून निवडणुकीत सर्वात मोठा पक्ष म्हणून आम्हाला ३५ जागांवर निवडून दिले. सेक्युलर फ्रंटमधील समाजवादी पार्टीला पाच जागा मिळाल्या. ४० नगरसेवक असल्याने पहिल्या दिवसापासून बहुमत आमच्याकडे होते. काही राजकीय विरोधकांनी इस्लाम पक्ष व समाजवादी पार्टीतील प्रत्येकी दोन नगरसेवक फुटणार असल्याची अफवा पसरविली. मात्र सर्व नगरसेवकांनी वेळेत उपस्थित राहून पक्ष आदेशानुसार मतदान केले. हा विजय माझ्या एकट्याचा नव्हे, सेक्युलर फ्रंटचा आहे. मालेगावचा सर्वांगीण विकास केंद्रबिंदू मानून नगरसेवकांनी महापौर व उपमहापौर यांना सहकार्य करावे. नवनिर्वाचित पदाधिकारी जनतेच्या अपेक्षा पूर्ण करतील असा मला विश्वास आहे.- आसिफ शेख, संस्थापक, इस्लाम पक्ष, मालेगाव. 