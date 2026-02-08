नाशिक

Malegaon Municipal Corporation : शिवसेनेचा पराभव, सेक्युलर फ्रंटचा गुलाल! मालेगाव महापालिकेत सत्तापरिवर्तन

Malegaon Municipal Mayor and Deputy Mayor Election Results : निहाल अहमद सभागृहात शनिवारी सकाळी अकराला महापौर व उपमहापौरपदाची निवडणूक खेळीमेळीच्या वातावरणात पार पडली. शिवसेना व सेक्युलर फ्रंटमध्ये महापौर व उपमहापौरपदाची सरळ लढत झाली.
Secular Front victory

सकाळ वृत्तसेवा
मालेगाव: येथील महापालिकेच्या साथी निहाल अहमद सभागृहात शनिवारी (ता.७) सकाळी अकराला महापौर व उपमहापौरपदाची निवडणूक खेळीमेळीच्या वातावरणात पार पडली. शिवसेना व सेक्युलर फ्रंटमध्ये महापौर व उपमहापौरपदाची सरळ लढत झाली. इस्लाम पक्षाकडून प्रभाग २० ब मधून निवडून आलेल्या नसरीन बानो खालिद शेख यांची महापौरपदी, तर प्रभाग ३ अ मधून विजयी झालेल्या शानेहिंद निहाल अहमद यांची उपमहापौरपदी निवड झाली. दोघींनाही ४३ मते मिळाली.

