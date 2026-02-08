Malegaon Municipal Corporation : सासरचा वारसा अन् माहेरची साथ; मालेगावच्या 'महिलाराज' मागे दडलंय मातब्बर घराण्यांचं पाठबळ

मालेगाव: महापालिकेच्या सत्तेची सूत्रे महापौर नसरीन बानो खालिद शेख व उपमहापौरपदी शानेहिंद निहाल अहमद यांच्याकडे आली आहेत. महापौर नसरीन शेख यांना सासरचा, तर शानेहिंद यांना माहेरचा राजकीय वारसा मिळाला आहे. पक्ष बदलले असले, तरी दोन्ही पदाधिकारी येथील मातब्बर राजकीय घराण्यातीलच आहेत. .नसरीन शेख प्रथमच महापालिकेत निवडून आल्या. त्यांना थेट महापौरपदाची लॉटरी लागली. त्या माजी महापौर ताहेरा शेख व दिवंगत नेते रशीद शेख यांच्या स्नुषा; तर माजी आमदार आसिफ शेख यांच्या भावजयी आहेत. शेख कुटुंबीयांना पुन्हा एकदा सत्तेचे कोंदण लाभले आहे..नसरीन शेख यांचे सासर व माहेर मालेगावचेच. येथील एटीटी हायस्कूलमध्ये त्यांचे बारावीपर्यंत कला शाखेत शिक्षण झाले. त्यांचे वडील अब्दुल लतीफ अब्दुल गफूर हे सर्वसामान्य कुटुंबातील होते. नसरीन यांचा दिवंगत नेते व माजी आमदार रशीद शेख यांचे पुत्र खालिद शेख यांच्याशी २००२ मध्ये विवाह झाला. .शेख दांपत्याला दोन मुले असून, एक बारावी व दुसरा दहावीत शिक्षण घेत आहे. २०१७ मध्ये झालेल्या महापालिका निवडणुकीत नसरीन शेख यांचा निसटता पराभव झाला होता. या निवडणुकीत त्या प्रभाग क्रमांक २० ब मधून नऊ हजार ८१९ मतांनी निवडून आल्या. योगायोगाने महापालिका महापौरपदाचे आरक्षण हे महिलांसाठी राखीव निघाल्याने त्यांना संधी मिळाली. त्यांच्या सासू ताहेरा शेख यापूर्वी दोन वेळा महापौर झाल्या होत्या. त्यामुळे या वेळी नसरीन यांना शेख कुटुंबीयांसह इस्लाम पक्षाकडून सर्वसंमतीचे उमेदवार ठरविण्यात आले. विशेष म्हणजे नसरीन यांचे पती खालिद शेख हेही प्रभाग १७ ड मधून निवडून आले आहेत..नसरीन यांना सासरचा वारसानसरीन बानो यांचे सासरे रशीद शेख, सासू ताहेरा शेख व जेठ आसिफ शेख यांनी यापूर्वी महापौरपद भूषविले आहे. चुलत सासरे स्वर्गीय खलील शेख हे स्थायी समितीचे सभापती होते. त्यांचे चुलत सासरे जलील शेख हेही नगरसेवक आहेत. महापालिकेतील कामे करताना सासू ताहेरा शेख यांचा, तर शहरात माजी आमदार आसिफ शेख यांचा अनुभव त्यांना कामात पडेल. तसेच, नसरीन शेख यांच्या बहीण यास्मिन अल्ताफ बेग या प्रभाग पाच क मधून निवडून आल्या आहेत..Exam: दहावी बारावी बोर्ड परीक्षांसाठी विद्यालय, महाविद्यालय सज्ज; परीक्षा केंद्रांवर सुरक्षा,सुविधा आणि शिस्तीचा त्रिसूत्रीचा अवलंब.शानेहिंद यांना मोठा वारसासमाजवादी विचारसरणीचे दिवंगत नेते निहाल अहमद यांच्या शानेहिंद या कन्या आहेत. त्यांचे वडील निहाल अहमद हे मालेगाव महापालिकेचे पहिले महापौर झाले. सहा वेळा आमदार, विरोधी पक्षनेते, रोजगार हमी मंत्री आदी पदांवर त्यांनी काम पाहिले. मुस्लिम समाजाचे नेते म्हणून ते देशभर परिचित होते. शानेहिंद यांच्या आई साजेदा निहाल अहमद या स्थायी समितीच्या सभापती, तर भाऊ स्वर्गीय बुलंद एकबाल यांनी नगरसेवकपद भूषविले होते. त्यांचे पती मुश्तकिम डिग्निटी हेही नगरसेवक आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.