Malegaon Politics : मालेगावात सत्तासंघर्षाला नाट्यमय वळण; भाजप-काँग्रेसची 'भारत विकास आघाडी' तीन दिवसांतच फुटली, बहुमतासाठी किती जागांची गरज?

मालेगाव : महापालिका निवडणुकीनंतर (Malegaon Municipal Corporation) मालेगावच्या राजकारणात सुरू असलेल्या सत्तासंघर्षाला नाट्यमय वळण मिळाले असून, भारतीय जनता पक्ष व काँग्रेसमध्ये झालेली भारत विकास आघाडी अवघ्या तीन दिवसांतच फुटली आहे. देशपातळीवर एकमेकांचे कट्टर विरोधक असलेल्या या दोन्ही पक्षांच्या स्थानिक आघाडीवर पक्षश्रेष्ठींनी तीव्र नाराजी व्यक्त करीत थेट कारवाई केली. परिणामी, भाजपमध्ये दोन नगरसेवकांचा स्वतंत्र गट तयार झाला असून, काँग्रेसने आपल्या महानगराध्यक्षांची हकालपट्टी केली आहे..महानगरपालिका निवडणुकीत इस्लाम पक्षाने (Islam Party) सर्वाधिक ३५ जागा जिंकल्या असून, समाजवादी पक्षाच्या पाच जागांमुळे सेक्युलर फ्रंटचा आकडा ४० वर पोहोचला आहे. तीन नगरसेवक असलेल्या काँग्रेसने या फ्रंटला पाठिंबा दिल्याने बहुमताचा ४३ चा आकडा गाठण्यात यश आले आहे..महापौर व उपमहापौर निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर सत्तासमीकरणे बदलताना भाजप व काँग्रेसच्या पाच नगरसेवकांनी एकत्र येत 'भारत विकास आघाडी' स्थापन केली. काँग्रेसचे तीन व भाजपचे दोन नगरसेवक या आघाडीत सहभागी झाले होते. ३० जानेवारी रोजी गट नोंदणीसाठी विभागीय आयुक्तांकडे प्रस्ताव दाखल करण्यात आला होता..ना आलिशान गाड्या, ना हायटेक यंत्रणा! कोल्हापूरच्या चंदगडमध्ये बी-टेक उमेदवाराचा 'गावरान' पॅटर्न; निवडणुकीत 'खटारा' घालतोय धुमाकूळ.ही बाब उघड होताच दोन्ही पक्षांच्या वरिष्ठ नेतृत्वाने स्थानिक पदाधिकाऱ्यांचे कान टोचले. भाजपचे नगरसेवक मदन गायकवाड व प्रवीण पाटील यांनी आघाडीची नोंदणी करू नये, असे निवेदन सादर केले. त्यानंतर भाजपच्या दोन सदस्यांचा स्वतंत्र गट नोंदणीच्या प्रक्रियेत दाखल करण्यात आला आहे..प्रदेश काँग्रेसने भाजपसोबतच्या आघाडीवर तीव्र नाराजी व्यक्त करत नवनिर्वाचित नगरसेवक व महानगराध्यक्ष एजाज बेग यांची पदावरून हकालपट्टी केली असून, पुढील आदेशापर्यंत त्यांना पक्षातून निलंबित करण्यात आले आहे. या घडामोडींमुळे मालेगावमध्ये भाजप व काँग्रेस दोन्ही पक्षांची राजकीय कोंडी झाली आहे..मालेगावची सत्तासमीकरणेएकूण सदस्य संख्या ...............८७बहुमताचा आकडा ...............४३इस्लाम पक्ष ...............३५समाजवादी पक्ष ................५सेक्युलर फ्रंट (एकूण) ...............४०काँग्रेस (फ्रंटला पाठिंबा)भाजप (स्वतंत्र गट)भारत विकास आघाडी.......तीन दिवसांतच अपयशी.