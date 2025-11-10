Malegaon Municipal Election : मालेगावची राजकीय भूमिती बदलणार! प्रभागरचनेत मोठे बदल, आज आरक्षणावर शिक्कामोर्तब

मालेगाव: येथील महापालिकेच्या २०२५ मध्ये होणाऱ्या सार्वत्रिक निवडणुकीसाठी मंगळवारी (ता. ११) आरक्षण सोडत काढली जाणार आहे. महापालिकेच्या २१ प्रभागांतून ८४ नगरसेवक निवडून द्यावयाचे आहेत. .जानेवारीत निवडणूक होण्याची शक्यता आहे. यासाठी अनुसूचित जाती व जमाती, नागरिकांचा मागास प्रवर्ग यांचे आरक्षण निश्चित केले जाणार आहे. तसेच अनुसूचित जाती व जमाती, नागरिकांचा मागास प्रवर्ग व सर्वसाधारण प्रवर्गातून महिला आरक्षण निश्चित केले जाणार आहे. येथील संगमेश्वर भागातील मोतीबाग नाक्याजवळ असलेल्या कृष्णा लॉन्समध्ये सकाळी अकराला आरक्षण सोडत काढण्यात येईल..महानगरपालिका हद्दीत २१ प्रभागांतून ८४ नगरसेवक निवडून दिले जाणार आहेत. १४ ऑक्टोबरला अंतिम प्रभागरचना जाहीर झाल्यापासून विविध पक्षांसह इच्छुकांची मोर्चेबांधणी सुरु आहे. सन २०११ च्या जनगणनेनुसार महानगरपालिका हद्दीतील लोकसंख्या ५ लाख ९० हजार ९९८ इतकी आहे. या लोकसंख्येच्या कार्यक्षेत्रात आगामी सार्वत्रिक निवडणुकीसाठी प्रभाग रचना अंतिम करण्यात आली आहे. .महानगरपालिका हद्दीत २५ हजार ६४१ लोकसंख्या अनुसूचित जातीची तर १२ हजार २८४ एवढी लोकसंख्या अनुसूचित जमातीची आहे. आरक्षण सोडतीकडे शेकडो इच्छुकांचे लक्ष लागून आहे. गेल्या निवडणुकीच्या तुलनेत या वेळी प्रभागरचनेत मोठ्या प्रमाणावर बदल झाला आहे. प्रभाग क्रमांक १, २, ३, ४, ७, १० व ११ यांच्या चर्तुसिमांमध्ये लक्षणीय बदल झाले आहेत. .Sangli News: अजित पवार आणि शरद पवार गट आमने-सामने; आष्ट्यातील रणधुमाळीत भाजपचा उमेदवार ठरविणं कठीण!.यासह जवळपास सर्वच प्रभागांमध्ये कमी-अधिक प्रमाणात बदल झाले आहेत. निवडणुकीत शिवसेना, भाजप, शिवसेना (उबाठा), कॉंग्रेस, समाजवादी पक्ष, एमआयएम, इंडियन सेक्युलर लार्जेस्ट असेंब्ली ऑफ महाराष्ट्र (इस्लाम) आदी पक्षांचा कस लागणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.