Malegaon Municipal Election : मालेगाव मनपा निवडणुकीसाठी प्रशासकीय यंत्रणा सज्ज; सात निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांची नियुक्ती

मालेगाव: येथील महापालिकेच्या निवडणुकीसाठी निवडणूक आयोगाने सात निवडणूक निर्णय अधिकारी नियुक्त केले आहेत. आयुक्त रवींद्र जाधव मुख्य निवडणूक निर्णय अधिकारी असतील. प्रत्येक निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्याकडे तीन प्रभागांची जबाबदारी आहे. प्रत्येक निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्याला तीन सहायक निवडणूक निर्णय अधिकारी मदतीला आहेत. .येथील प्रांताधिकारी नितीन सदगीर प्रभाग क्रमांक २, ११ व १२ चे निवडणूक निर्णय अधिकारी असतील. सहाय्यक निवडणूक निर्णय अधिकारी म्हणून विशेष कार्यकारी अधिकारी संदीप ढाकणे, सटाणा येथील मुख्याधिकारी ज्योती पाटील व येथील प्रभाग अधिकारी सचिन महाले राहणार आहेत. येवला येथील प्रांताधिकारी बाबासाहेब गाढवे प्रभाग क्रमांक १, ९ व १० चे निवडणूक निर्णय अधिकारी राहणार आहेत. कळवणचे तहसीलदार रोहिदास वारुळे, येवल्याचे मुख्याधिकारी तुषार आहेर, सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे अभियंता महेश गांगुर्डे सहाय्यक निवडणूक निर्णय अधिकारी आहेत..वनविकास महामंडळाचे वन जमाबंदी अधिकारी दत्तात्रय शेजूळ प्रभाग क्रमांक ३, ६, व ७ चे निवडणूक निर्णय अधिकारी असणार आहेत. बागलाणचे तहसीलदार कैलास सावळे, मनमाडचे मुख्याधिकारी शेषराव चौधरी व येथील प्रभाग अधिकारी मोहम्मद इरफान सहाय्यक निवडणूक निर्णय अधिकारी राहतील. नाशिक सारथीचे उपव्यवस्थापकीय संचालक बंडू कापसे प्रभाग क्रमांक ४, ५ व ८ चे निवडणूक अधिकारी असतील..नांदगावचे तहसीलदार सुनील सैंदाणे, कळवणचे मुख्याधिकारी नागेश येवले व येथील उपअभियंता सचिन माळवाळ सहाय्यक निवडणूक निर्णय अधिकारी आहेत. चांदवडचे प्रांताधिकारी कैलास कडलग प्रभाग क्रमांक १३, १५ व १७ चे निवडणूक निर्णय अधिकारी असणार आहेत. चांदवडचे तहसीलदार अनिल चव्हाण, मुख्याधिकारी दिनेश सिनारे व येथील प्रभाग अधिकारी शाम बुरकूल सहाय्यक निवडणूक अधिकारी राहतील..एमआयडीसीचे प्रादेशिक अधिकारी दीपक पाटील प्रभाग क्रमांक १४, १६ व १९ चे निवडणूक निर्णय अधिकारी आहेत. तहसीलदार विशाल सोनवणे, नांदगावचे मुख्याधिकारी शामकांत जाधव व प्रभाग अधिकारी संतोष गायकवाड, सहाय्यक निवडणूक निर्णय अधिकारी असणार आहेत. .Girish Mahajan : "साधू-महंतांचा अपमान सहन करणार नाही!" गिरीश महाजन यांचा 'सोम्या-गोम्यां'ना कडक इशारा.म्हाडाचे मुख्याधिकारी शिवकुमार आवळकंठे प्रभाग क्रमांक १८, २० व २१ चे निवडणूक निर्णय अधिकारी आहेत. अप्पर तहसीलदार ज्योती देवरे, देवळ्याचे मुख्याधिकारी प्रमोद दोरसकर व बांधकाम विभागाचे उपअभियंता शांताराम चौरे, सहाय्यक निवडणूक निर्णय अधिकारी आहेत. बागलाणचे प्रांताधिकारी महेश शेलार आचारसंहिता विभागाचे प्रमुख असतील. त्यांना सहाय्यक आयुक्त (अतिक्रमण) बाळू धोंडगे सहाय्य करणार आहेत.