Malegaon Municipal Election Result 2026 Won Candidate : मालेगावात मोठा राजकीय उलटफेर; महापालिकेत कुणाची बाजी? वाचा विजयी उमेदवारांची यादी

Malegaon Municipal Election Results 2026 Overview : मालेगाव महापालिका निवडणुकीत सेक्युलर फ्रंटने आघाडी घेतली असून शिवसेनेने दमदार कामगिरी केली, तर एमआयएम आणि भाजपला मोठा फटका बसला.
गोकुळ खैरनार
Malegaon Election Results : मालेगाव महापालिका निवडणुकीत मतदारांनी मोठ्या उत्साहाने सहभाग नोंदवत ६४.०८ टक्के मतदान केले. किरकोळ घटना वगळता संपूर्ण निवडणूक प्रक्रिया शांततेत पार पडली. २०१७ च्या निवडणुकीच्या तुलनेत सुमारे साडेतीन टक्क्यांची वाढ झाल्याने शहरातील राजकीय वातावरण अधिक तापले होते. ८३ जागांसाठी ३०० उमेदवारांचे भवितव्य ईव्हीएममध्ये बंद झाले होते. २१ प्रभागांची मतमोजणी चार केंद्रांवर पार पडून आज निकाल जाहीर झाला.

