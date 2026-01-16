Malegaon Municipal Election Result 2026 Won Candidate : मालेगावात मोठा राजकीय उलटफेर; महापालिकेत कुणाची बाजी? वाचा विजयी उमेदवारांची यादी

Malegaon Election Results : मालेगाव महापालिका निवडणुकीत मतदारांनी मोठ्या उत्साहाने सहभाग नोंदवत ६४.०८ टक्के मतदान केले. किरकोळ घटना वगळता संपूर्ण निवडणूक प्रक्रिया शांततेत पार पडली. २०१७ च्या निवडणुकीच्या तुलनेत सुमारे साडेतीन टक्क्यांची वाढ झाल्याने शहरातील राजकीय वातावरण अधिक तापले होते. ८३ जागांसाठी ३०० उमेदवारांचे भवितव्य ईव्हीएममध्ये बंद झाले होते. २१ प्रभागांची मतमोजणी चार केंद्रांवर पार पडून आज निकाल जाहीर झाला..या निवडणुकीत इस्लाम पक्षाचे नेते व माजी आमदार आसिफ शेख आणि समाजवादी पक्षाच्या नेत्या शानेहिंद निहाल अहमद यांच्या नेतृत्वाखालील सेक्युलर फ्रंटने जोरदार मुसंडी मारली असून त्यांनी ३५ जागांवर विजयी आघाडी घेतली आहे..दुसरीकडे, आमदार मौलाना मुफ्ती मोहम्मद इस्माईल यांच्या एमआयएम पक्षाला मोठा फटका बसला असून पक्षाला केवळ १५ जागांवरच विजय मिळण्याची शक्यता आहे. दरम्यान, शिक्षणमंत्री दादा भुसे यांचा करिष्मा कायम राहिला असून शिवसेनेने १८ जागा जिंकत विक्रमी यश संपादन केले आहे..स्वबळावर निवडणूक लढविणाऱ्या भाजपचा मात्र मोठा पराभव झाला असून पक्षाला फक्त दोन जागांवर समाधान मानावे लागले. भाजपचे नेते सुनील गायकवाड व त्यांचे पुत्र दीपक गायकवाड, तसेच महानगर अध्यक्ष देवा पाटील यांचा दणदणीत पराभव झाला आहे..वॉर्ड क्रमांक 1 विजेत्यांची यादीप्रभाग \tविजेतासीट अ\tकविता किशोर बच्छावशिवसेनासीट ब\tजिजाबाई दिलीप पवारशिवसेनासीट क\tप्रतिभा सचिन पवारशिवसेनासीट ड\tविजय गोविंद देवरेभारतीय जनता पक्षवॉर्ड क्रमांक 4 विजेत्यांची यादीप्रभाग \tविजेतासीट अ\tमंगळबाई धर्मा भामरेभारतीय राष्ट्रीय काँग्रेससीट ब\tअब्दुल मजीद रजियाबेगमभारतीय राष्ट्रीय काँग्रेससीट क\tनंदकुमार वाल्मिक सावंतभारतीय राष्ट्रीय काँग्रेससीट ड\tअजीज अब्दुलसत्तार अब्दुलभारतीय राष्ट्रीय काँग्रेसवॉर्ड क्रमांक 8 विजेत्यांची यादीप्रभाग \tविजेतासीट अ\tपुष्पा राजेश गंगवणेशिवसेनासीट ब\tदिपाली विवेक वारुळेभारतीय जनता पक्षसीट क\tसाखरम भिका घोडकेशिवसेनासीट ड\tराजू बाबुराव जाधवशिवसेनावॉर्ड क्रमांक 9 विजेत्यांची यादीप्रभाग \tविजेतासीट अ\tतुळसबाई संभाजी साबणेभारतीय जनता पक्षसीट ब\tसंजय रमण काळेभारतीय जनता पक्षसीट क\tज्योती दीपक भोसलेशिवसेनासीट ड\tसुनील बाबुलाल गायकवाडभारतीय जनता पक्षवॉर्ड क्रमांक 10 विजेत्यांची यादीप्रभाग \tविजेतासीट अ\tआशा प्रकाश अहिरेशिवसेनासीट ब\tजिजाबाई दिलीप बच्छावशिवसेनासीट क\tजयप्रकाश जनार्दन पाटीलशिवसेनासीट ड\tनिलेश भगवान आहेरशिवसेनावॉर्ड क्रमांक 11 विजेत्यांची यादीप्रभाग \tविजेतासीट अ\tभारत तुकाराम बागुलभारतीय जनता पक्षसीट ब\tकल्पना विनोद वाघशिवसेनासीट क\tसुवर्णा राजेंद्र शेलारभारतीय जनता पक्षसीट ड\tमदन बाबुलाल गायकवाडभारतीय जनता पक्षवॉर्ड क्रमांक 12 विजेत्यांची यादीप्रभाग \tविजेतासीट अ\tकलीम दिलावर शेखराष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षसीट ब\tआस्फा मोहम्मद रशीद अन्सारीराष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षसीट क\tपरवीन मोहहुसेन साजेदाराष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षसीट ड\tबुलंद इकबाल निहाल अहमदजनता दल सेक्युलरवॉर्ड क्रमांक 13 विजेत्यांची यादीप्रभाग \tविजेतासीट अ\tअह अहमदुल्ला जाफरभारतीय राष्ट्रीय काँग्रेससीट ब\tनूरजहाँ मो मुस्तफा नूरजहाँभारतीय राष्ट्रीय काँग्रेससीट क\tसय्यद सलीम सलीमाबीभारतीय राष्ट्रीय काँग्रेससीट ड\tखान फैजुल्लाहखान फारुकभारतीय राष्ट्रीय काँग्रेसवॉर्ड क्रमांक 15 विजेत्यांची यादीप्रभाग \tविजेतासीट अ\tशानएहिंद निहाल अहमदजनता दल सेक्युलरसीट ब\tसबिहा मोहम्मद मुझम्मिल अन्सारीराष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षसीट क\tमोहम्मद सुभान मोहम्मद अयुब अन्सारीराष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षसीट ड\tअतीक अहमद कमलअहमद अन्सारीराष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षवॉर्ड क्रमांक 17 विजेत्यांची यादीप्रभाग विजेतासीट अ\tशफीक अहमद अन्सारीराष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षसीट ब\tसादियाबानो लईकेअहमद अन्सारीऑल इंडिया मजलिस ए इत्तेहादुल मुस्लिमीनसीट क\tअख्तरुन्निसा मोहम्मदसादिक अन्सारीराष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षसीट ड\tमोहम्मद साजिद अब्दुल रशीद अन्सारीराष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.