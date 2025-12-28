नाशिक

Malegaon Municipal Election : मालेगावात हलगर्जीपणाचा कळस! मृत शिक्षकाला लावली निवडणूक ड्युटी; गटशिक्षणाधिकाऱ्यांना नोटीस

Election Administration Takes Strict Action Over Negligence : मालेगाव महापालिकेचे आयुक्त तथा मुख्य निवडणूक निर्णय अधिकारी रवींद्र जाधव यांनी निवडणूक कामकाजात हलगर्जी करणाऱ्या नांदगावच्या गटशिक्षणाधिकाऱ्यांविरुद्ध कठोर कारवाईचे संकेत दिले आहेत.
सकाळ वृत्तसेवा
मालेगाव: येथील महापालिका निवडणुकीसाठी प्रशासनास चुकीची माहिती सादर करून दिशाभूल करणे, कर्तव्यात कसूर करणे व निवडणुकीच्या कामकाजामध्ये हलगर्जी केल्याप्रकरणी नांदगाव पंचायत समितीच्या गटशिक्षण अधिकाऱ्यांना मुख्य निवडणूक निर्णय अधिकारी तथा मालेगाव महापालिकेचे आयुक्त रवींद्र जाधव यांनी कारणे दाखवा नोटीस बजावली आहे.

