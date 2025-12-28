Malegaon Municipal Election : मालेगावात हलगर्जीपणाचा कळस! मृत शिक्षकाला लावली निवडणूक ड्युटी; गटशिक्षणाधिकाऱ्यांना नोटीस

मालेगाव: येथील महापालिका निवडणुकीसाठी प्रशासनास चुकीची माहिती सादर करून दिशाभूल करणे, कर्तव्यात कसूर करणे व निवडणुकीच्या कामकाजामध्ये हलगर्जी केल्याप्रकरणी नांदगाव पंचायत समितीच्या गटशिक्षण अधिकाऱ्यांना मुख्य निवडणूक निर्णय अधिकारी तथा मालेगाव महापालिकेचे आयुक्त रवींद्र जाधव यांनी कारणे दाखवा नोटीस बजावली आहे..कर्तव्यात कसूर केल्याप्रकरणी आपल्या निलंबनासंबंधी राज्य निवडणूक आयोगास व जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना अहवाल का सादर करण्यात येऊ नये, असे नोटिशीत नमूद केले आहे. संबंधित अधिकाऱ्याकडून चोवीस तासांच्या आत खुलासा मागविला आहे. आयुक्तांच्या ठोस भूमिकेमुळे कामात हलगर्जी करणाऱ्यांचे धाबे दणाणले आहे. .महापालिकेच्या निवडणुकीसाठी मतदान केंद्र व इतर कामकाजासाठी विविध तालुक्यांतील कार्यालयाच्या आस्थापनेवरील सर्व कार्यालयप्रमुख ते चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी या सर्वांची शंभर टक्के मनुष्यबळाची माहिती मागविली होती. यामध्ये नांदगावच्या गटशिक्षणाधिकाऱ्यांनी निवडणुकीसारख्या महत्त्वाच्या कामाची नोंद न घेता, तसेच माहितीची खात्री न करता मनुष्यबळाच्या माहितीमध्ये मृत शिक्षक संतोष शिवाजी बोरसे यांचे नाव समाविष्ट केले. .तसेच दिव्यांग कर्मचारी यांचीही नावे यादीत समाविष्ट करून मालेगाव महापालिकेस यादी सादर केली. त्यानुसार आयुक्त रवींद्र जाधव यांच्या आदेशान्वये मतदान केंद्रावर व इतर निवडणूक कामकाजासाठी नांदगाव येथील कर्मचाऱ्यांचे नियुक्ती आदेश पारीत करण्यात आले. ‘मृत शिक्षक मतदान अधिकारी’ अशा आशयाचे वृत्त प्रसार माध्यमांमध्ये प्रसिद्ध झाले..नांदगावच्या गटशिक्षणाधिकाऱ्यांच्या चुकीच्या माहितीमुळे व बेजबाबदार कामकाजामुळे अशा प्रकारचे वृत्त प्रसिद्ध झाले. यात मालेगाव महापालिकेची कोणतीही चूक नाही. या घटनेमुळे महापालिकेची प्रतिमा मलिन झाली आहे. संबंधित गटशिक्षण अधिकाऱ्यांना नोटीस बजावण्यात आली असून, २४ तासांच्या आत सक्षम अधिकाऱ्याकडे खुलासा मागविण्यात आल्याचे महापालिका प्रशासनाने निवेदनाद्वारे कळविले आहे..Bandu Andekar Pune Municipal Election च्या रिंगणात, पोराच्या जागेवर बापाचा अर्ज | Sakal News .नांदगावच्या गटशिक्षण अधिकाऱ्यांच्या चुकीच्या माहितीमुळे व निवडणूक कामकाजातील हलगर्जीमुळे मालेगाव महापालिकेची प्रतिमा मलिन झाली आहे. त्यांना यासंदर्भात कारणे दाखवा नोटीस बजावली आहे. त्यांचा खुलासा मागितला आहे. यानंतर पुढील नियमोचित कार्यवाही प्रस्तावित करण्यात आली आहे. अधिकारी व कर्मचाऱ्यांनी निवडणुकीचे कामकाज गांभीर्याने केले पाहिजे.- रवींद्र जाधव, मुख्य निवडणूक निर्णय अधिकारी तथा आयुक्त, मालेगाव.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.