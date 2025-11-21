Ajit Pawar : “माळेगावला आदर्शवत बनवणार!”; अजित पवारांची घोषणा; विकासासाठी द्विपक्षीय शक्ती एकत्र!

माळेगाव : मुख्यमंत्री फडणविस साहेबांच्या नेतृत्वाखाली महाराष्ट्रात लोकाभिमुख कामे होत आहेत. या सरकारमध्ये मी अर्थमंत्री आहे. माळेगाव नगरपंचायत हद्दीत सार्वजनिक रस्ते, शिक्षण, आरोग्य, पिण्याचे पाणी व सांडपाण्याची व्यवस्था आदी कामांसाठी साडेतीनशे कोटींपेक्षा अधिक निधी मंजूर केला. अर्थात माळेगाव नगरपंचायत राज्यात प्रथम क्रमांकाची आदर्शवत बनवायची आहे. हे ध्येय साध्य करताना भाजप मित्रपक्षांना बरोबर घेण्याचे मी ठरविले. त्यामुळे भाजप नेते रंजन तावरे यांच्याबरोबर युती केली. माळेगावकरांनी कोणतीही शंका मनात न ठेवता नगराध्यक्षांसह १८ नगरसेवकांना विजयी करा, मी तुम्हाला निधी कमी पडू देणार नाही, असे आश्वासन उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी दिले..माळेगाव बुद्रूक (ता.बारामती) नगरपंचायत पंचावर्षिक निवडणूकीच्या निमित्ताने पवार-तावरे पॅनेलच्या प्रचाराचा शुभारंभ अजित पवार, रंजन तावरे आदींच्या हस्ते झाला. यावेळी आयोजित सभेत पवार बोलत होते. यावेळी माजी अध्यक्ष बाळासाहेब तावरे, राष्ट्रवादी काॅग्रेस पार्टीचे तालुकाध्यक्ष संदीप बांधल, सोमेश्वरचे अध्यक्ष पुरूषोत्तम जगताप, विश्वास देवकाते, राजवर्धन शिंदे, सचिन सातव, संजय कोकरे, योगेश जगताप, संजय भोसले, शिवराज जाधवराव आदी उपस्थित होते. माळेगावची लोकसंख्या तीस हजारच्या पुढे गेली, तर शिक्षणासह विविध कमांनिमित्ताने राहणाऱ्यांची संख्या अधिक आहे, असे सांगून पवार म्हणाले,`` छत्रपती साखर कारखाना अडचणित होता, तो बाहेर काढण्यासाठी मी पुथ्वीराज जाचक यांना बरोबर घेऊन तो कारखाना उर्जित आवस्थेत आणणार आहे. .Ajit Pawar : हजारो शेतकर्यांना कर्जमाफीने आर्थिक सुसह्यता मिळणार; माळेगावचा ऊस गळीत हंगाम शुभारंभ.त्या आगोदर सोमेश्वरला मदत केली आणि तो सर्वाधिक ऊस दर देणारा कारखाना म्हणून राज्यात पुढे आला. माळेगाव कारखान्याचा चेअरमन मी स्वतः झालो येथे सुद्धा उच्चांकी ऊस दर देण्यास मी कटिबद्ध आहे. त्यामुळे येथील नगरपंचायत निवडणूकीत माझ्या विचाराच्या उमेदवारांना माळेगावकरांनी साथ दिल्यास नक्की येथील नागरीकांचे भाग्य उजळेल.`` मुख्यमंत्र्याच्या सूचनेचा उल्लेख करीत अजित पवार म्हणाले,`` सहा महिन्यापुर्वी माळेगाव कारखाना निवडणूकीत चंद्रराव अण्णा तावरे व रंजन तावरे या भाजप नेत्यांना अडीच वर्षे अध्यक्षपद व १० संचालक देण्याचे मी मान्य केले होते. .परंतु चंद्रराव अण्णांनी ऐकले नाही. ते वगळता त्यांचे सर्व पॅनेल पराभूत झाले. परंतु माळेगाव नगरपंचायत निवडणूकीत रंजन तावरे यांची जनमत विकास आघाडीबरोबर राष्ट्रवादी काॅग्रेस पार्टीने युती केली आणि आम्ही दोघांनी नगराध्यक्षसह १८ जागांवर उमेदवार देवून घड्याळ, कपबशी व अॅटो रिक्षा या चिन्हावर निवडणूक एकत्र लढविण्याचे ठरविले. त्यामध्ये काहींना संधी देता आली नाही. त्यांनी लगेच बंडखोरी केली. हे मला खपणार नाही. मुस्लिम, जोशी व रामोशी समाजाला आमच्या पॅनेलमध्ये संधी देता आली नाही, परंतु त्या समाजाला वाऱ्यावर सोडणार नाही. त्यांचा स्वीकृत जागेवर विचार केला जाईल.`` तत्पुर्वी रंजन तावरे म्हणाले, की माळेगावला विकासाची नवी ओळख देण्याचा संकल्प आम्ही केला आहे. “राजकारणात दंगे नाहीत, तर विकास हा माझा धर्म आहे,” असे सांगत तावरे यांनी आपली भूमिका स्पष्ट केली. अॅड.राहूल तावरे, रहेमान शेख यांनी मनोगते व्यक्त केली, तर धनवान वदक यांनी सूत्रसंचालन केले..अजितदादांच्या घोषणाबारामती-माळेगाव राज्यमार्गालगत सेवा रस्ता व रिंग रोड उभारणार, बाजारपेढेला चालना देणार, पुढील पन्नास वर्षे डोळ्यासमोर ठेवून पिण्याची पाण्याचा साठवण तलाव नवीन उभारणार, उद्योग धंद्यामध्ये कुशल मनुष्यबळ मिळण्यासाठी माळेगाव आयटीआयला निधी देणार, मुस्लिम समाजाला शादी खाना उभारणार, स्थानिक पदाधिकार्यांना नगरपंचायतमध्ये ठेकेदारी करता येणार नाही, जिल्हा नियोजन मधील १४०० कोटींच्या निधीमधून भरघोस वाटा माळेगावला देणार..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.