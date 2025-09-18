नाशिक

Malegaon News : मालेगावात नवरात्रोत्सवाची धूम: पूजा सामग्री खरेदीसाठी बाजारपेठेत गर्दी

Navratri Festival Preparations in Malegaon : मालेगावात नवरात्रोत्सवाच्या पार्श्वभूमीवर बाजारपेठ पूजा सामग्रीने गजबजली आहे. देवीच्या मूर्तींना अंतिम रंगकाम केले जात असून, भाविक उत्साहात खरेदी करताना दिसत आहेत.
सकाळ वृत्तसेवा
मालेगाव कॅम्प: शहर व परिसरात नवरात्रोत्सवाच्या तयारीला वेग आला आहे. सोमवार (ता. २२)पासून सुरू होणाऱ्या शारदीय नवरात्रोत्सवानिमित्त पूजेच्या साहित्य सामग्रीसह घटस्थापनेसाठी लागणाऱ्या साहित्याने बाजारपेठ सजली आहे.

