Malegaon News : घरकुल लाभार्थ्यांचे सुमारे सहा कोटी रुपये थकले; प्रधानमंत्री आवास योजनेचे अनुदान हिशोब विभागाच्या दिरंगाईमुळे रखडले

मालेगाव: प्रधानमंत्री आवास योजनेत १८ हजार घरे मंजूर झाली. मात्र हिशोब विभागाच्या दिरंगाईमुळे प्रणालीत मंजुरी अभावी घरकुल लाभार्थ्यांचा पहिल्या टप्प्यातील ७२५ तर दुसऱ्या टप्प्यातील ४६१ लाभार्थ्यांचे सुमारे सहा कोटी रुपये थकले आहेत. परिणामी, लाभार्थ्यांना व्याजाने पैसे काढून घरकाम करावे लागत आहे. .मालेगाव तालुक्यात २०२४ ते ३१ मार्च २०२६ पर्यंत १८ हजार २२ घरे मंजूर झाली. लाभार्थ्यांना चार टप्प्यांमध्ये पैसे दिले जातात. प्रथम टप्पा हा १५ हजाराचा असतो. त्यात पाया बांधून बेसमेंटचे बांधकाम करावे लागते. त्याचा फोटो अपलोड झाल्यानंतर ७० हजाराची रक्कमेचे अनुदान लाभार्थ्यांच्या खात्यावर जमा होते. दुसऱ्या टप्प्यातील ६०९ लाभार्थ्यांना १० ऑक्टोबरपासून अनुदान मिळालेले नाही..४ कोटी २६ लाख ३० हजाराचे अनुदान थकले आहे. लाभार्थ्यांनी हक्काचे घर होईल म्हणून सध्याचे घरात काम सुरु केल्याने त्यांना घर नाही. आता पैसे थकले आहेत. बहुतांशी लाभार्थी पंचायत समिती कार्यालयात चकरा मारत आहेत. मात्र हिशोब विभागाच्या एसएनपी प्रणालीला मंजुरी न मिळाल्याने अनुदान थकले आहे. समस्या सुटत नसल्याने त्याचा फटका लाभार्थ्यांना बसत आहे..या तारखेपासून थकली रक्कम१० ऑक्टोबर २०२५ रोजी लाभार्थ्यांच्या खात्यात रक्कम टाकण्यात आली होती. मात्र तांत्रिक अडचणीमुळे पैसे पाठविणे विफल ठरले आहे. त्यानंतर १८ नोव्हेंबरला पैसे पाठविण्याची प्रक्रिया राबवली होती. ती देखील फेल झाली आहे. शासनाने तातडीने यावर तोडगा काढावा. राज्यभरात प्रधानमंत्री आवास योजनेच्या लाभार्थ्यांना या समस्यांचा सामना करावा लागत आहे..International Divyang Day : जोडी अशी, दृष्ट काढावी तशी.तीन महिन्यापासून घर खोलले आहे. प्रधानमंत्री आवास योजनेत हक्काचे घर होईल. मात्र तीन महिन्यापासून झोपडीत राहत आहे. कडाक्याच्या थंडीत कार्यालयात चकरा मारत आहे. अधिकारी मात्र वरून समस्या असल्याचे सांगत आहेत. यावर शासनाने तोडगा काढून घरकुल लाभार्थ्यांना दिलासा द्यावा.- सुभाष पवार, घरकुल लाभार्थी जळगाव चोंढी.