Malegaon News : बालकांवरील अत्याचार करणाऱ्या नराधमांना थेट फाशी द्या; 'यज्ञा सुधारणा विधेयका'साठी भाजपची मागणी

मालेगाव: राज्यात लहान मुलींवरील लैंगिक अत्याचाराच्या घटनांमध्ये सातत्याने वाढ होत असून, अशा अमानुष गुन्ह्यांना आळा घालण्यासाठी विद्यमान कायद्यात कठोर सुधारणा करण्याची गरज आहे. बालकांवरील अत्याचार करणाऱ्या नराधमांना फाशीची शिक्षा देण्याची तरतूद असलेले 'यज्ञा सुधारणा विधेयक' (पोस्को राज्य दुरुस्ती विधेयक २०२६) तातडीने लागू करावे, अशी ठाम मागणी भारतीय जनता पक्षाच्या कायदा सेलतर्फे करण्यात आली आहे..या विधेयकाच्या अनुषंगाने भाजपचे शहर कायदा सेल अध्यक्ष ॲड. योगेश निकम व अभियंता हर्शल पवार यांनी जलसंपदामंत्री गिरीश महाजन यांची भेट घेऊन सुधारणा विधेयकाची प्रत सादर केली. यावर मंत्री महाजन यांनी सकारात्मक प्रतिसाद देत मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्री यांच्या माध्यमातून हे विधेयक मांडण्याचा प्रयत्न केला जाईल, असे आश्वासन दिले..ॲड. निकम म्हणाले, की या विधेयकाचा सविस्तर कायदेशीर मसुदा तयार करण्यासाठी व तांत्रिक बाबींची पूर्तता करण्यासाठी अभियंता हर्शल पवार यांनी विशेष परिश्रम घेतले आहेत. या मसुद्यात पाच महत्त्वाच्या मागण्या मांडण्यात आल्या आहेत..बालकावर लैंगिक अत्याचार करून त्यांची हत्या करणाऱ्या किंवा त्यांना कोमात पाठवणाऱ्या आरोपींना थेट फाशी किंवा जन्मठेपेची शिक्षा देण्याची तरतूद, पीडित कुटुंबाला केवळ सरकारी मदतीवर अवलंबून न ठेवता दोषीच्या मालमत्तेवर जप्ती आणून ती पीडित कुटुंबाकडे हस्तांतरित करण्याचा अधिकार न्यायालयाला देणे, साक्षीदार फितूर झाल्यास आरोपी सुटू नये, यासाठी अप्पर पोलिस अधीक्षक दर्जाच्या अधिकाऱ्यासमोर दिलेला व्हिडिओ रेकॉर्ड केलेला कबुलीजबाब मुख्य पुरावा म्हणून ग्राह्य धरणे, संबंधित गुन्ह्याचा तपास ३० दिवसांत पूर्ण करणे व जलद न्यायालयात खटला चालवून सहा महिन्यांत निकाल देणे, तसेच १६ ते १८ वयोगटातील संमतीने असलेल्या प्रेमसंबंधांच्या प्रकरणांमध्ये मुलांचे आयुष्य उद्ध्वस्त होऊ नये, यासाठी न्यायालयाला विवेकाधिकार देणे, अशा या प्रमुख मागण्या आहेत.यावेळी भाजपचे जिल्हाध्यक्ष नीलेश कचवे, दादा जाधव, देवा पाटील, भाग्येश वैद्य, अब्दुल रहमान आदी उपस्थित होते..