नाशिक

Malegaon News : मालेगाव हादरले! चिमुकलीच्या खुनाचा खटला आता निर्णायक वळणावर; २७ जानेवारीला होणार पुढील सुनावणी

Hearing Continues in Malegaon POCSO Murder Case : मालेगाव विशेष न्यायालयात सुरू असलेल्या डोंगराळे (ता. मालेगाव) येथील चिमुकलीच्या अत्याचार व हत्या प्रकरणातील सुनावणीसाठी विशेष सरकारी वकील ॲड. उज्वल निकम यांनी साक्षीदारांची साक्ष नोंदवली असून, पुढील सुनावणी २७ जानेवारीला निश्चित करण्यात आली आहे.
Malegaon POCSO Case

Malegaon POCSO Case

sakal 

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

मालेगाव: डोंगराळे (ता. मालेगाव) येथील सव्वाचार वर्षीय चिमुकलीवर अत्याचार करून निर्घृण हत्या केल्याप्रकरणी दाखल खटल्याची सुनावणी येथील विशेष न्यायालयात न्यायाधीश के. आर. पाटील यांच्यासमोर सुरू आहे.

Loading content, please wait...
Nashik
Malegaon
police
crime
maharashtra
Crime News
Court
pocso

Related Stories

No stories found.