Malegaon Crime : चोरट्यांचे धाबे दणाणले! मालेगाव पोलिसांकडून एकाच वेळी ४०५ दुचाकी जप्त, ७५ सराईत चोर जेरबंद

Surge in Bike Theft Cases in Malegaon During 2024-25 : पोलिसांनी २०२५ मध्ये चोरांच्या मुसक्या आवळण्यास सुरुवात केली. कॅम्प व शहर उपविभागीय पोलिस व स्थानिक गुन्हे शाखेने चोरांकडून सुमारे चारशे दुचाकी जप्त केल्या आहेत.
जलील शेख
मालेगाव: शहर व परिसरातून दुचाकी चोरीच्या घटनांना २०२४ व २५ मध्ये उधाण आले होते. येथे घरासमोरून, चौकातून, मॉल यासह अनेक ठिकाणांहून दुचाकी चोरट्यांनी उच्छाद मांडला होता. यामुळे सर्व दुचाकीमालकांमध्ये भीती पसरली होती. पोलिसांनी २०२५ मध्ये चोरांच्या मुसक्या आवळण्यास सुरुवात केली. कॅम्प व शहर उपविभागीय पोलिस व स्थानिक गुन्हे शाखेने चोरांकडून सुमारे चारशे दुचाकी जप्त केल्या आहेत.

