Malegaon Crime : चोरट्यांचे धाबे दणाणले! मालेगाव पोलिसांकडून एकाच वेळी ४०५ दुचाकी जप्त, ७५ सराईत चोर जेरबंद

मालेगाव: शहर व परिसरातून दुचाकी चोरीच्या घटनांना २०२४ व २५ मध्ये उधाण आले होते. येथे घरासमोरून, चौकातून, मॉल यासह अनेक ठिकाणांहून दुचाकी चोरट्यांनी उच्छाद मांडला होता. यामुळे सर्व दुचाकीमालकांमध्ये भीती पसरली होती. पोलिसांनी २०२५ मध्ये चोरांच्या मुसक्या आवळण्यास सुरुवात केली. कॅम्प व शहर उपविभागीय पोलिस व स्थानिक गुन्हे शाखेने चोरांकडून सुमारे चारशे दुचाकी जप्त केल्या आहेत. .पोलिसांच्या धडाकेबाज कारवाईमुळे चोरट्यांचे धाबे दणाणले आहे. कारवाईत पोलिसांनी सुमारे ७५ पेक्षा अधिक चोरट्यांना अटक केली आहे. यात सर्वाधिक ११४ पवारवाडी, तर छावणी पोलिसांनी ८३ दुचाकी जप्त केल्या आहेत. या कारवाईमुळे मालेगाव पोलिसांचे जिल्हाभरात कौतुक होत आहे..येथील शहर, आयशानगर, आझादनगर, किल्ला, रमजानपुरा, पवारवाडी, छावणी, कॅम्प, तालुका अशी पोलिस ठाणी आहे. यात २०२४ मध्ये ९५, तर २०२५ मध्ये ६१ दुचाकी शहर विभागातून चोरीला गेल्याची नोंद शहर, आयशानगर, आझादनगर, रमजानपुरा, पवारवाडी या पोलिस ठाण्यांत झालेली आहे. अपर पोलिस अधीक्षक तेगबीरसिंह संधू यांच्या मार्गदर्शनाखाली येथील स्थानिक गुन्हे शाखा व स्थानिक पोलिस ठाण्याच्या पोलिसांनी दुचाकी चोरी करणाऱ्या टोळक्यांचा पर्दाफाश करून त्यांच्यावर कारवाई केली..तसेच यात चोरट्यांकडून चोरीच्या दुचाकी घेणाऱ्या अनेकांनादेखील चाप बसला आहे. पवारवाडी पोलिस ठाण्याचे निरीक्षक राहुल खताळ व छावणीचे दीपक जाधव यांच्या मार्गदर्शनाखाली पथकाने जोरदार कारवाई केली. २०२५ मध्ये पवारवाडी पोलिसांनी ११४, छावणी ८३, तर कॅम्प पोलिसांनी ५९, तसेच आणि गुन्हे शाखेने ३६ दुचाकी जप्त केल्या आहेत. सुमारे ७५ सराईत दुचाकी चोरट्यांच्या मुसक्या आवळल्या आहेत. .येथे २०२४ व २०२५ मध्ये शहर विभागातून ६३ दुचाकी चोरीस गेल्याची नोंद करण्यात आली होती. पोलिसांनी केलेल्या धडाकेबाज कारवाईमुळे दुचाकी चोरट्यांचे धाबे दणाणले आहे. येथे पोलिसांनी केलेल्या कारवाईत सुमारे ४०५ दुचाकी जप्त केल्या आहेत..शहरातील कॅम्प, छावणी, पवारवाडी, किल्ला, तालुका आझादनगर, शहर पोलिस ठाण्यातील सर्व निरीक्षकांनी तसेच स्थानिक गुन्हे शाखेनेदेखील दमदार कारवाई केली आहे. आगामी काळातदेखील अशाच कारवायांचे सत्र सुरू राहील.-तेगबीरसिंह संधू, अपर पोलिस अधीक्षक, मालेगाव.