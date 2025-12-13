Malegaon Crime : मालेगावात अंमली पदार्थांवर पोलिसांचा मोठा 'वचक'! तीन वर्षांत तब्बल ९७ लाखांहून अधिक किमतीचा मुद्देमाल जप्त

मालेगाव: शहरात पोलिसांतर्फे मालेगावात तीन वर्षांत गांजा, एमडी पावडर, कुत्ता गोळी, कोडीन औषध (खोकल्याचे औषध) विक्री करणाऱ्यांवर झालेल्या कारवाईत २०२३ पासून ते २०२५ पर्यंत ९७ लाख ३८ हजार ६६४ रुपयांचा मुद्देमाल पोलिसांनी जप्त केला आहे. .येथील मालेगाव परिमंडळात अप्पर पोलिस अधीक्षक तेगबीरसिंह संधू यांच्या मार्गदर्शनाखाली पोलिसांनी शहर, आझादनगर, आयशानगर, पवारवाडी, रमजानपुरा, छावणी, किल्ला, कॅम्प पोलिस ठाण्याच्या हद्दीत कारवाया करताना सर्वाधिक पवारवाडी पोलिस ठाण्यात ३७ गुन्हे दाखल केले आहेत. तीन वर्षांत पवारवाडी पोलिसांनी ६५ संशयितांच्या मुसक्या आवळल्या..एकट्या पवारवाडी पोलिसांनी संशयितांकडून ३९ लाख ४९ हजार ९६९ रुपयांचा मुद्देमाल जप्त केला आहे. दुचाकी चोरट्यांवर कारवाया करून मालेगाव शहरात दुचाकी चोरीचे प्रमाण आटोक्यात आणले. येथे गांजा, एमडी पावडर, कुत्ता गोळी यासह खोकल्याच्या औषधाच्या बाटल्यांची सर्रासपणे विक्री व्हायची..Nashik Crime : नाशिक खून प्रकरण: गोवर्धन शिवारातील मर्डर मिस्ट्री उलगडली! एकास बिहारमधून, दुसऱ्यास उत्तर प्रदेशमधून अटक.पोलिसांनी यावर कारवाया करून चोरट्यांवर वचक निर्माण केला आहे. २०२३ ते २०२५ पर्यंत मालेगाव परिमंडळात २१४.२३१ किलो ग्रॅम गांजा, ६१२.९ ग्रॅम एमडी पावडर तसेच १ लाख ४० हजार २३७ कुत्ता गोळीचे पाकीट तसेच १९८४ कोडीन औषधाच्या बाटल्या जप्त केल्या आहेत. तीन वर्षांत ९७ लाख ३८ हजार ६६४ रुपयाचा मुद्देमाल जप्त करण्यात आला आहे. सर्वाधिक कमी कारवाया छावणी व कॅम्प पोलिस ठाण्यात झाल्या आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.