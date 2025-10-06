Malegaon News : मालेगावात राजकीय वादातून दोन गट भिडले; समाजवादी पक्ष-काँग्रेसच्या कार्यकर्त्यांविरुद्ध परस्परविरोधी गुन्हे 

मालेगाव: येथे समाजवादी पक्ष व काँग्रेसच्या कार्यकर्त्यांमध्ये वाद झाला. राजकीय वादातून झालेल्या वादातून हाणामारी झाली. परस्परविरोधी तक्रारीवरून आझादनगर पोलिस ठाण्यात दंगलीचा गुन्हा दाखल झाला आहे. काँग्रेसचे महानगर जिल्हाध्यक्ष एजाज बेग व समाजवादी पक्षाचे नेते मुश्तकीम डिग्निटी यांचा संशयितांमध्ये समावेश आहे..येथील अमन चौकात शनिवारी (ता. ४) सायंकाळी हा प्रकार घडला. समाजवादी पक्षाच्या नेत्या शानेहिंद निहाल अहमद यांच्या संदर्भात एजाज बेग यांनी अपशब्द वापरले होते. बेग यांनी माफी मागावी, अशी मागणी त्यांच्या समर्थकांनी केली होती..दोन्ही पक्षांच्या कार्यकर्त्यांमध्ये गेल्या काही दिवसांपासून धुसफूस सुरू होती. अमन चौकात काँग्रेस व समाजवादी पक्षाचे कार्यकर्ते समोरासमोर आल्याने वाद होऊन हाणामारी झाली. या संदर्भात मोहम्मद सलीम मोहम्मद नजीर ऊर्फ सलीम गरबड याने पोलिसांत तक्रार दिली आहे..काँग्रेसचे महानगरप्रमुख एजाज बेग यांच्यासह बारा जणांनी इम्रान अहमद व त्याच्या सहकाऱ्यास लोखंडी पाइप व दांडक्याने मारहाण केली. पक्ष कार्यालयातील इम्रानचा पावणेदोन लाखांचा मोबाईल हिसकावून नेण्यात आला. एजाज बेग, राजू बेग, वसीम बेग, अलताफ बेग, फईम बेग, गफ्फार बिस्सी आदींसह अन्य पाच ते सहा अनोळखी व्यक्तींनी इम्रानला लाकडी दांडक्याने तसेच जाहीद बाबा यास लाथाबुक्क्यांनी मारहाण केल्याचे तक्रारीत म्हटले आहे. पोलिसांनी बारा जणांविरुद्ध गुन्हा दाखल केला आहे..बारा ते पंधरा जणांविरुद्ध गुन्हारियाज बेग अजीज बेग यांनी पोलिसांत तक्रार दिली आहे. एजाज बेग अमन चौकातील कार्यालयाच्या बाहेर बसलेले असताना शानेहिंद निहाल अहमद यांच्याविषयी काहीतरी वाईट शब्द बोलल्याचा संशय असल्याने त्याचा राग मनात धरून मुश्तकीम डिग्निटी व त्यांच्या सहकाऱ्यांनी ‘एजाज बेग को बाहर निकालो’ असे सांगितले. .Karad Crime:'कऱ्हाडला चार नवरात्रोत्सव मंडळांवर गुन्हा'; परवानगीशिवाय मिरवणूक, वाद्याची वेळ न पाळल्याने कारवाई .रियाज बेग त्यांना समजावून सांगण्यास गेले असता त्यांना दांडक्याने मारहाण करण्यात आली. तसेच त्यांच्या खिशातून ११ हजार ५०० रुपये बळजबरीने हिसकावून घेतले. वसीम बेग यांना कटर व लाथाबुक्क्यांनी मारहाण करण्यात आली. ठार मारण्याची धमकी देण्यात आल्याचे तक्रारीत म्हटले आहे. या संदर्भातील दोन्ही बाजूकडील जखमी खासगी रुग्णालयात उपचार घेत आहेत. मुश्तकीम डिग्निटी, सलीम गडबड, जाहीद बाबा, अमजद पठाण, शकील कारागीर, शहबाद मास्टर आदींसह १२ ते १५ जणांविरुद्ध गुन्हा दाखल झाला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.