Malegaon News : मालेगावात राजकीय वादातून दोन गट भिडले; समाजवादी पक्ष-काँग्रेसच्या कार्यकर्त्यांविरुद्ध परस्परविरोधी गुन्हे 

Political clash erupts in Malegaon’s Aman Chowk : मालेगाव येथील अमन चौकात शनिवारी सायंकाळी समाजवादी पक्ष आणि काँग्रेसच्या कार्यकर्त्यांमध्ये राजकीय वादातून जोरदार हाणामारी झाली. याप्रकरणी दोन्ही पक्षांच्या नेत्यांविरुद्ध आझादनगर पोलीस ठाण्यात दंगलीचा गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.
सकाळ वृत्तसेवा
मालेगाव: येथे समाजवादी पक्ष व काँग्रेसच्या कार्यकर्त्यांमध्ये वाद झाला. राजकीय वादातून झालेल्या वादातून हाणामारी झाली. परस्परविरोधी तक्रारीवरून आझादनगर पोलिस ठाण्यात दंगलीचा गुन्हा दाखल झाला आहे. काँग्रेसचे महानगर जिल्हाध्यक्ष एजाज बेग व समाजवादी पक्षाचे नेते मुश्‍तकीम डिग्निटी यांचा संशयितांमध्ये समावेश आहे.

