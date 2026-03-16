Agriculture News : डाळिंबाला उन्हाचा चटका! ४० अंशांच्या पाऱ्यात बागा वाचवण्यासाठी बळीराजाची धडपड

मालेगाव कॅम्प: मालेगावसह कसमादेत उन्हाचा तडाखा वाढला आहे. पारा ४० अंशांवर पोहोचल्याने डाळिंब उत्पादकांनी पिकाच्या संरक्षणासाठी सुती कापडाचे आच्छादन केले जात आहे. सद्यःस्थितीत डाळिंब हे एकमेव पीक शेतकऱ्यांसाठी तारणहार ठरत आहे. उच्च प्रतिच्या डाळिंब उत्पादनासाठी विविध फवारण्यांबरोबरच आगामी तीन महिने उन्हापासून पिकाचे संरक्षण करण्याचे आव्हान उत्पादकांपुढे आहे. .कसमादे डाळींबाचे आगार आहे. उन्हापासून बचावासाठी वापरण्यात येणारे क्रॉप कवर, सुती कापड सुरुवातीला गुजरात राज्यातून मागविले जात होते. सटाणा, नामपूर, पिंपळगाव, दिंडोरी याठिकाणी देखील ते कडक ऊन व शेतकऱ्यांकडून मागणी वाढू लागली आहे..४९ हजार हेक्टरवर डाळिंबकसमादेसह नाशिक जिल्ह्यात ४० ते ४५ हजार हेक्टरवर डाळिंब बहरला आहे. सध्या लेट हस्त बहारातील पिकाचे उन्हापासून संरक्षण करण्यासाठी क्रॉप कव्हर, पेपर रपिंग यांचा वापर केला जात आहे. सध्या १५० ते २०० रुपये प्रतिकिलो डाळींबाचा भाव आहे. बागांमध्ये सुती कापडाने डाळिंबाचे आच्छादन करण्यात शेतकरी व्यस्त आहेत. .उन्हाच्या तीव्रतेमुळे डाळिंबावर काळे डाग व तडे पडू नयेत यासाठी विशेष युा शेतकऱ्यांकडून विशेष काळजी घेतली जात आहे. यापूर्वी काही शेतकरी डाळिंबावर जुन्या साड्या टाकून त्यांचे उन्हापासून संरक्षण करीत असत. क्रॉप कव्हरमुळे (सुती कापड) फांद्यासह संपूर्ण झाडाचे उन्हापासून संरक्षण हाेत आहे..एकरी ३५ हजारांचा खर्चहे सुती कापड (क्रॉप कवर) साधारण १४० किलोने मिळते. मालेगाव तालुक्यातील सटाणा, नामपूर, सातमाने याठिकाणी उपलब्ध आहे. एकरी ३५ ते ४० हजार रुपये अंदाजे खर्च येतो. या कापडाच्या आच्छादनामुळे डाळिंबाचा बचाव चांगल्या प्रकारे करता येतो.फळाला पुरेशी हवा या कापडामुळे मिळते. हे कापड फाटत नसल्याने त्याचा वापर पुढच्या ३ वर्षापर्यंत पिकांसाठी करता येते. त्यामुळे शेतकऱ्यांचा कापड खरेदीकडे चांगला कल वाढला आहे..क्रॉप कवर वापरल्याने उन्हाच्या तीव्र चटक्यांपासून फळांचे संरक्षण होऊन फळांची गुणवत्ता सुधारते. हे कव्हर कीड, पक्षी आणि फळमाशीपासून डाळिंबाचे संरक्षण करते. ज्यामुळे फळ फाटण्याचे प्रमाण कमी होते. औषध फवारणीचा खर्चही शेतकऱ्यांचं वाचतो- साहेबराव सावंत, शेतकरी, डोंगरगाव.