Malegaon Crime : मालेगाव ब्लॅकमेलिंग प्रकरण: 'आसिफ व्हिडिओ की धमकी दे रहा है', विवाहितेची सुसाईड नोट पोलिसांच्या हाती

मालेगाव: येथील रमजानपुरा भागातील हाजी अहमदपुरा भागात २२ वर्षीय विवाहितेने आत्महत्या करून तिचे प्राण संपविले. या प्रकारामुळे रमजानपुरासह परिसरात शोककळा पसरली आहे. .येथील रमजानपुरा भागातील इशरत जहान रिजवान अली (वय २२) या विवाहितेला आसिफ शेख मुसा (रा. मुल्ला हॉटेलजवळ, रमजानपुरा) हा तुझा व्हिडिओ व्हायरल करेल, असे वेळोवेळी धमकावत होता. आसिफच्या मानसिक त्रासाला कंटाळून विवाहितेने तिच्या सासऱ्यांच्या घरी अँगलला दुपट्टा बांधत आत्महत्या केली. .आत्महत्या करण्यापूर्वी इशरतने सुसाईड नोट लिहीली. तीने 'मम्मी-पप्पा, आसिफ व्हिडिओ की धमकी दे रहा है, इसलिये मैं फासी ले रही हू', अशी चिठ्ठी लिहून तिने आत्महत्या केली. इशरतचा दीड महिनापूर्वीच विवाह झाला होता. तिच्या संसारात रमली होती. दीड महिन्यापासून तिला आसिफ हा फोनवर, तसेच समक्ष भेटून अनेक वेळा धमकावत होता. रिजवान अली कुर्बान अली (वय ४५) यांच्या तक्रारीवरून रमजानपुरा पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल झाला आहे..रमजानपुरा पोलिसांनी आसिफला अटक केली आहे. त्याला न्यायालयात हजर केले असता न्यायालयाने तीन दिवसांची पोलिस कोठडी सुनावली आहे. सदर घटनेचा तपास पोलिस उपनिरीक्षक डी. एन. चव्हाण करीत आहेत. या घटनेमुळे सामाजिक कार्यकर्ते शफीक शेख यांनी तरुणांना व नागरिकांना आवाहन केले, की असे ब्लॅकमेलिंग होत असल्याची माहिती नातेवाइकांना व मित्रांना द्यावी. टोकाचे पाऊल उचलू नयेत, असे त्यांनी सांगितले.