Malegaon News : मालेगावमध्ये गर्भपात केंद्राचा पर्दाफाश; आयुर्वेदिक डॉक्टरसह चौघे अटकेत

मालेगाव: येथील सोयगाव भागात आयुर्वेदिक डॉक्टर व त्याचे साथीदार गर्भपात केंद्र चालवत असल्याची माहिती स्थानिक गुन्हे शाखेला मिळाली होती. गुन्हे शाखेने छापा टाकून या ठिकाणाहून गर्भपात करण्यासाठी लागणाऱ्या तीन लाखांच्या गोळ्या व औषधे जप्त केले आहेत. या प्रकरणी कॅम्प पोलिस ठाण्यात डॉक्टरासह चार जणांविरोधात गुन्हा दाखल झाला आहे. या घटनेमुळे शहरात एकच खळबळ उडाली आहे. .येथील सोयगाव भागात डॉ. संदीप निवृत्ती सावंत हे सोयगाव भागातील एका घरात दवाखाना चालवत होते. दवाखान्यात गर्भपात केंद्र असल्याची चर्चा होती. डॉ. सावंत त्यांचे साथीदार किशोर अभिमन जाधव (रा. अयोध्यानगर), मनिषा विजय टाकळकर (वय ३२, रा. अयोध्यानगर), विनोद भगवान जाधव (रा. सोयगाव), अश्विनी गणेश गायकवाड (वय ३१, रा. कलेक्टरपट्टा) यांच्या मदतीने गर्भवती महिलांचा येथे गर्भपात केला जात होता. तशा आशयाची माहीती पोलिसांपर्यत पोहोचल्याने ही कारवाई झाल्याचे बोलले जाते..पोलिसांनी मंगळवारी (ता. १९) छापा टाकला असता त्या ठिकाणी येवला तालुक्यातील विखरणी येथील २५ वर्षीय महिला या ठिकाणी गर्भपात करण्यासाठी आली होती. अवैध गर्भपात केल्यास गर्भलिंग निदान चाचणीनंतर स्त्री भ्रुण हत्याचा प्रकार घडत असल्याचा पोलिसांचा संशय आहे. या ठिकाणी वन बीएचके फ्लॅट होता. सदर फ्लॅटमध्ये हॉल व रुममध्ये प्रत्येकी दोन असे चार बेड मिळून आले. .या ठिकाणी अनेक वर्षापासून गर्भपात केंद्र सुरु असल्याचा संशय आहे. पोलिसांनी घटनास्थळावरुन २ लाख ९८ हजार १८८ रुपयांची ॲलोपॅथी औषधे व इंजेक्शन, गोळ्या असे साहित्य जप्त केले आहे. या प्रकरणी पोलिसांनी पाचही संशयितांना घटनास्थळावरुन अटक केली आहे..नशामुक्तीचा दवाखानामहापालिकेच्या आरोग्य अधिकारी डॉ. जयश्री आहेर यांच्या तक्रारीवरून कॅम्प पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल झाला आहे. डॉ. सावंत सोयगाव भागात नशामुक्तीचा दवाखाना चालवत होता. त्यानंतर तो गर्भपात केंद्राकडे वळाल्याची बातमी समजताच सोयगाव परिसरात एकच खळबळ उडाली आहे. पोलिसांनी डॉक्टरासह चौघांना न्यायालयात हजर केले असता न्यायालयाने त्यांना चार दिवसांची पोलिस कोठडी सुनावली आहे..Nashik News : सिंहस्थ कुंभमेळ्यासाठी नाशिकमध्ये डॉक्टरांची भरती; मानधनावर भरणार पदे.सदर घटनेचा तपास गुन्हे शाखेचे पोलिस उपनिरीक्षक दत्ता कांभीरे करीत आहेत. सदर कारवाईत सचिन धारणकर, गिरीश निकुंभ, गोरक्षनाथ संवत्सरकर, शाम पवार, सचिन वराडे, शरद मोगल, दीपक गुंजाळ, प्रीतम लोखंडे, विशाल गोसावी, नरेंद्रकुमार कोळी, योगेश कोळी, संदीप राठोड आदींचा सहभाग होता.