Malegaon News : गायीच्या हल्ल्यात महिलेचा मृत्यू, महापालिका प्रशासनाविरोधात संताप

मालेगाव: शहरातील मोकाट जनावरांचा प्रश्न दिवसेंदिवस भीषण बनत चालला आहे. अखेर या समस्येने मानवी जीव घेतला असून, सटाणा नाका परिसरातील सुनंदा सखाराम पाटील (अहिरे) यांचा गायीच्या हल्ल्यात उपचारादरम्यान मृत्यू झाला आहे. या घटनेने परिसरात हळहळ व्यक्त होत असून, महापालिका प्रशासनाविरोधात तीव्र नाराजीचा सूर उमटत आहे. या बाबत ‘सकाळ’ विविध वृत्तप्रसिद्ध करून आवाज उठविला होता. मात्र निद्रेचे सोंग घेतलेल्या प्रशासनाची ही महिला अखेर बळी ठरली आहे. .शहरात मुख्य रस्ते, बाजारपेठा, चौक यासह अनेक ठिकाणी दिवसभर मोकाट जनावरे वावरण्याचे प्रमाण वाढले आहे. शाळकरी मुले, पायी जाणारे नागरिक तसेच वाहनचालकांना यामुळे मोठ्या अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. यापूर्वी कळवण येथेही अशाच प्रकारात एका ज्येष्ठाचा बळी गेला होता, मात्र त्यानंतरही महापालिकेची कारवाई केवळ कागदोपत्रीच राहिली..गुरुवारी (ता. ११) पहाटे फिरायला गेलेल्या सुनंदा पाटील यांच्यावर गायीने पाठीमागून जोरदार हल्ला केला. यात त्यांचा खांदा फ्रॅक्चर होऊन शस्त्रक्रिया करण्यात आली होती. शनिवारी (ता. २०) ड्रेसिंगदरम्यान प्रकृती खालावल्याने त्यांचे निधन झाले. रविवारी (ता. २१) सकाळी श्रीराम नगर स्मशानभूमीत त्यांचे अंत्यसंस्कार होतील..Woman Suspicious Death : शेतात वृद्धेचा संशयास्पद मृत्यू, चंदगडमधील घटना; फॉरेन्सिक लॅबची घेणार मदत.या घटनेमुळे महापालिकेच्या हलगर्जीपणावर संताप व्यक्त होत असून, नागरिकांनी मोकाट जनावरांवर बंदोबस्त करण्यासोबतच त्यांचे मालकांविरोधात कठोर दंडात्मक कारवाईची मागणी केली आहे.."महापालिका प्रशासनाच्या हलगर्जीपणामुळे गायीच्या हल्ल्यात महिलेचा पहिला बळी गेला आहे. महापालिकेने मोकाट जनावरांचा बंदोबस्त करावा. जनावरांच्या मालकांवर गुन्हा दाखल करून मोठी दंडात्मक कारवाई करावी."- निखिल पवार, सामाजिक कार्यकर्ते, मालेगाव.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.