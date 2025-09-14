Malegaon News : मालेगावात क्रूर हत्या: 'माझा मुलगा परत दे!' म्हणत आईचा आक्रोश

मालेगाव: ‘माझा मुलगा परत दे...!’ असा कण्हत फोडलेला टाहो समाधानच्या आई कल्पनाबाई माळी यांनी तालुका पोलिस ठाण्याच्या आवारात ठोकला आणि क्षणभर संपूर्ण वातावरण सुन्न झाले. पाडळदे गावातील १५ वर्षीय समाधान बळिराम माळी याचा खून करून मृतदेह विहिरीत फेकल्याची संतापजनक घटना शुक्रवारी (ता. १२) रात्री उघडकीस आली. .या प्रकरणी गावातीलच सोमनाथ हिरामण झिंजर (वय ३५) याला पोलिसांनी ताब्यात घेतले आहे. या हत्येने पाडळदेसह संपूर्ण माळमाथा शोकाकुल झाला असून, ग्रामस्थांनी संतापाचा ज्वालामुखी उफाळून आरोपीला फाशीची शिक्षा द्यावी, अशी आक्रोशपूर्ण मागणी केली..मृत्यूकडे नेणारा प्रवासशुक्रवारी सायंकाळी संशयित सोमनाथ झिंजर हा मोटारसायकलवरून समाधानच्या घरी आला. ‘शेतात जनावरे बांधायला घेऊन जातो’ असे सांगत त्याने समाधानला सोबत नेले. मात्र रात्री उशिरापर्यंत तो घरी न परतल्याने संशय वाढला. गावकऱ्यांनी समाधानला सायंकाळी सोमनाथबरोबर पाहिल्याचे सांगितले. समाधान बेपत्ता असल्याची चर्चा वाऱ्यासारखी पसरली. पोलिस व ग्रामस्थांच्या शोधमोहिमेनंतर अखेर धक्कादायक सत्य समोर आले. समाधानचा मृतदेह त्याच्या स्वतःच्या शेतातील विहिरीतून बाहेर काढण्यात आला. अंगावर ओरखडे व जखमा होत्या..गुन्हा दाखल, तपास सुरूपोलिसांनी संशयित सोमनाथ झिंजरला अटक करून त्याच्याविरुद्ध खुनाचा तसेच अनुसूचित जाती-जमाती अत्याचार प्रतिबंधक कायद्यानुसार गुन्हा दाखल केला आहे. उपविभागीय पोलिस अधिकारी यशवंत बाविस्कर यांच्या मार्गदर्शनाखाली उपनिरीक्षक प्रीती सावजी तपास करीत आहेत..खुनामागचे कारण गूढचसमाधान आठवीत शिकत होता. त्याचा खून नेमका कोणत्या कारणावरून झाला, याचे कोडे अजूनही कायम आहे. नरबळी व अन्य कारणांच्या चर्चा गावात वेगाने पसरत असून, तपासातून सत्य समोर येण्याची प्रतीक्षा आहे..Nanded : लग्नानंतर ४ महिन्यातच २५ वर्षीय तरुणानं संपवलं आयुष्य; पत्नीचं तिसरं लग्न, धमक्या देत असल्याचा आरोप.आईचा हंबरडा, ग्रामस्थांचा आक्रोशमृतदेह रुग्णालयात नेल्यावर समाधानची आई कल्पनाबाई यांचा हंबरडा हृदय पिळवटून टाकणारा होता. त्या ओरडत होत्या, “माझा मुलगा मला परत दे... त्याला का मारलेस?” त्यांच्या आक्रोशाने जागच्या जागी सर्वांचे डोळे पाणावले. यानंतर शेकडो ग्रामस्थांनी तालुका पोलिस ठाण्यावर मोर्चा काढला. संशयित आरोपीला तत्काळ फाशी द्यावी, अशा जोरदार घोषणा देत ग्रामस्थांनी पोलिस ठाण्याला घेराव घातला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.