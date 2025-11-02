Malegaon Traffic : मालेगावात वाहतूक कोंडीचा बोजवारा; बेशिस्त पार्किंगमुळे नागरिक हैराण, पालिका-पोलिसांकडून कठोर निर्णयाची मागणी

मालेगाव शहर: मालेगाव शहरात अनेक रस्त्यांवर पार्किंगच्या व्यवस्थेचा अभाव असल्याने वाहतुकीची कोंडी होत आहे. शहरातील मोसमपूलसह सटाणा नाका, छत्रपती शिवाजी महाराज स्मारक परिसर, साठफुटी रोड, रावळगाव नाका, बसस्थानक परिसरातील पार्किंगमुळे वाहनांना अडथळा निर्माण होतो. परिणामी दिवसभर वाहतूक खोळंबते. पालिकेने या प्रश्नावर ठोस भूमिका घेत शहर वाहतूक पोलिसांच्या मदतीने मार्ग काढावा, प्रसंगी कठोर निर्णय घ्यावेत अशी मागणी जनसामान्यांतून होत आहे..मोसमपूल सारख्या मध्यवर्ती भागात सिग्नल यंत्रणा कार्यान्वित केली, मात्र शहरातील अनेक ठिकाणी हॉकर्स झोन निश्चित करण्यात आलेले नाही. त्यामुळे दररोजच्या ठेला व गाड्या लावणारे आपल्या सोयीने गाड्या लावतात. त्यांच्यावर कुणाचेच नियंत्रण नसल्याने रस्ते व्यापले जातात, त्यामुळे पादचाऱ्यांसह दुचाकी, चारचाकी वाहने जाऊ शकत नाही. दुकानदारांनीही पार्किंगची व्यवस्था न केल्याने कुठल्याही प्रकारची शिस्त नसून ग्राहक आपल्या सोयीने वाहने रस्त्यावर उभी करतात..यातून वाहतूक पोलिस यंत्रणेचा अजिबात धाक दबाव राहिलेला नाही. शहरातील साठ फुटी रस्त्यावरील दवाखाने, बॅंकेसमोर नागरिक बेशिस्तीने पार्किंग करतात. सोमवार बाजार व रावळगाव नाका भागात भाजी विक्रेते, हॉकर्सच्या नियोजनाच्या अभावाने या रस्त्यावर वाहतूक ठरलेलीच असते. विशेषतः कॅम्प रोड, सटाणा नाका, लोढा मार्केट, बसस्थानकासारख्या मुख्य ठिकाणी दुचाकी आणि इतर वाहनांच्या अस्ताव्यस्त पार्किंगमुळे वाहतुकीला अडथळा निर्माण होतो. .एमजी पंपाच्या रस्त्यावर क्लासच्या सायकली व दुचाकींमुळे वाहतूक कोंडीत भर पडते. बेशिस्त पार्किंग: शहरातील मुख्य रस्त्यांवर वाहने चुकीच्या ठिकाणी पार्क केल्यामुळे नागरिक आणि पादचारी त्रस्त आहेत. उड्डाणपुलाखालीही वाहने उभी केल्यामुळे वाहतूक कोंडी होते..अधिकृत पार्किंगची सोय करानागरिकांकडून कॅम्प रोड, रावळगाव नाका, सोमवार बाजार, साठफुटी रोड, अपर जिल्हा सत्र न्यायालय परिसर, मोसमपूल, लोढा मार्केट, संगमेश्वर रोड आणि बसस्थानक यांसारख्या ठिकाणी अधिकृत पार्किंगची मागणी केली जात आहे. वाहने लावण्यासाठी कोणतीही सोय नाही. मुळात संपूर्ण शहर जुन्या गावात सामावलेले आहे. .कॅम्प भागातील काही नवे रस्ते सोडले तर प्रशस्त रस्ते नाहीत. नगर नियोजनात आराखडे मंजूर करताना पार्किंगसाठी पुरेशा जागेची तरतूद केलेली नाही. व्यावसायिक आस्थापनांची अनेक कामे वीस ते पंचवीस वर्षापूर्वीची आहेत, त्या तुलनेत आता वाहनांची संख्याही वाढली आहे. त्यामुळेही पार्किगचा प्रश्न गंभीर बनला आहे..शहरात आधी दाट लोकवस्ती त्यातच अरुंद रस्ते, पण तरीही शिस्त असायला हवी. नागरिकांनीही स्वतः आपण वाहने लावताना काळजी घ्यावी. कशीबशी घाईगडबडीत वाहने पार्क करण्याच्या सवयी मोडून आपले स्वतःचे शहर ही जाणीव ठेवावी. वाहतूक पोलिस प्रशासनाने वेळोवेळी ‘ॲक्शन मोड’वर यावे.- शेखर सोनवणे, जनसंपर्क प्रमुख, रोटरी क्लब ऑफ मालेगाव व्हीजन.Emotional Story Accident : कोणासोबतही असं होऊ नये! आईच्या अंत्यदर्शनासाठी निघालेल्या लेकरावरच काळाचा घाला, किरणसाठी अख्खी सांगली हळहळतेय.शहरातील गजबजलेल्या रस्त्यावर पार्किंगची व्यवस्था असावी. याबाबत महापालिका प्रशासनाने नियोजन करावे.अनेक रस्त्यांवर ज्येष्ठ नागरिक व महिला यांचेसह शाळकरी विद्यार्थ्यांना वाहतूक कोंडीतून मार्ग काढावा लागतो.- सुषमा शेवाळे, गृहिणी, औदुंबर कॉलनी, चर्च परिसर.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.