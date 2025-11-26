नाशिक

Champa Shashti : श्रीक्षेत्र चंदनपुरीत आज चंपाषष्ठी उत्सव; उत्तर महाराष्ट्र व खानदेशातून हजारो भाविक दाखल

Preparations Begin for Chandanpuri Khandoba Champa Shashti Festival : उत्तर महाराष्ट्रातील खंडोबा देवस्थान श्रीक्षेत्र चंदनपुरी (ता. मालेगाव) येथे चंपाषष्ठीनिमित्त बुधवारी (ता. २६) होणाऱ्या उत्सवासाठी तयारी सुरू असून, आदल्या दिवशीच हजारो भाविक दाखल झाले आहेत.
सकाळ वृत्तसेवा
मालेगाव शहर: उत्तर महाराष्ट्रातील खंडोबा देवस्थान श्रीक्षेत्र चंदनपुरी (ता . मालेगाव) येथे चंपाषष्ठीनिमित्त बुधवारी (ता.२५) होणाऱ्या कार्यक्रमांची तयारी सुरू आहे. येथील यात्रोत्सवाला उत्तर महाराष्ट्र व खानदेश भागातून दूरवरून हजारो भाविक हजेरी लावतात. आज आदल्या दिवशीच भक्त चंदनपुरीत दाखल झाले आहेत.

