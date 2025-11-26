Champa Shashti : श्रीक्षेत्र चंदनपुरीत आज चंपाषष्ठी उत्सव; उत्तर महाराष्ट्र व खानदेशातून हजारो भाविक दाखल

मालेगाव शहर: उत्तर महाराष्ट्रातील खंडोबा देवस्थान श्रीक्षेत्र चंदनपुरी (ता . मालेगाव) येथे चंपाषष्ठीनिमित्त बुधवारी (ता.२५) होणाऱ्या कार्यक्रमांची तयारी सुरू आहे. येथील यात्रोत्सवाला उत्तर महाराष्ट्र व खानदेश भागातून दूरवरून हजारो भाविक हजेरी लावतात. आज आदल्या दिवशीच भक्त चंदनपुरीत दाखल झाले आहेत..चंपा राक्षसाचा वध करून खंडोबाने धर्मरक्षण केलेत्या विजयदिनाचे स्मरण म्हणजेच चंपाषष्ठी. खंडोबाला मल्लारी मार्तंड असेही संबोधतात.या निमित्ताने धार्मिक पूजा विधी सरपंच विनोद शेलार व सोनाली शेलार यांच्या हस्ते होणार आहे. चंपाषष्ठीच्या पहाटे पासून खंडोबाच्या देवळात अभिषेक, पूजा, आरत्या होतात.पहाटेच्या काकडा,भजनासह, देवांची आंघोळ व सर्व धार्मिक विधी यानिमित्ताने केले जाणार आहेत.भाविक भक्तांतर्फे गोंधळ घातले जातात..दिवसभर भंडारे, नृत्य, ढोल ताशांचे कार्यक्रम असतात.चंपाषष्ठी महोत्सव निमित्ताने उत्तर महाराष्ट्र व खान्देश भागातून दूरवरून हजारो भाविक भक्त हजेरी लावतात. येणाऱ्या यात्रेच्या निमित्ताने चंपाषष्ठीला चंदनपुरी येथे महत्व आहे.सकाळपासून मंडळी मोठ्या संख्येने दाखल होतात. काही मंडळी आदल्या दिवशीच चंदनपुरीत दाखल झाले आहेत..चंपाषष्ठीला खंडेरायाला भरीत भाकरीचा नैवेद्य दाखवला जातो. यंदा मात्र बाजारात प्रतिकूल हवामानामुळे भरताच्या वांग्यांचे उत्पादन कमी असल्याने वांग्यांचे दर चढे आहेत. चंपाषष्टीसाठी नाईलाजास्तव ग्राहकांना चढ्या दराने म्हणजे शंभर रुपये प्रति किलोने भरताची वांगी खरेदी करावी लागत आहेत.हजारो भाविक दरवर्षी मार्गशीर्ष शुद्ध षष्ठीला येथे येऊन देवदर्शन, पूजा-अर्चा आणि व्रत करतात. चंपाषष्ठी निमित्ताने ट्रस्टचे अध्यक्ष सतिष अहिरे व विश्वस्त मंडळीसह मंदीराचे पुजारी तुकाराम सुर्यवंशी प्रयत्नशील आहेत. ग्रामपंचायतीतर्फे येणाऱ्या भाविकांच्यासाठी आरोग्य व स्वच्छता, पिण्याचे पाणीसह सर्व सोयी उपलब्ध केल्या आहेत..चंदनपुरीत नामसप्ताहमालेगाव शहर : श्रीक्षेत्र चंदनपुरी ( ता. मालेगाव) येथे मंगळवार( ता.२५) पासून अखंड हरिनाम सप्ताह व ग्रंथराज ज्ञानेश्वरी पारायण सोहळा सुरूवात झाली आहे. सकाळी प्रभातफेरी काढून सप्ताहाला सुरूवात झाली. आसपासच्या परिसरातील भजनी मंडळे येथे दाखल झाले आहेत. या सप्ताहात महाराष्ट्रातील नामवंत किर्तनकार यांचे दररोज रात्री साडे आठला किर्तन आयोजित करण्यात आले आहे. .Bird Election 2025 : शहर पक्षी निवडणुकीवर स्थलांतरित पक्ष्यांची नजर; बॅलेटसह डिजिटल प्रचारावर भर, कुठं सुरु आहे निवडणूक?.यामध्ये हभप सागर महाराज बोराटे,वैष्णवी सरस्वती महाराज,निवृत्ती महाराज इंदोरीकर,पुरुषोत्तम महाराज पाटील,सोपान महाराज कन्हेरकर,ज्ञानेश्वर महाराज कोठुळे,रवीकरण महाराज दोंडाईचा मंगळवारी (ता.२) हभप समाधान महाराज शर्मा यांच्या उपस्थितीत काल्याचे किर्तन व महाप्रसाद वितरण करण्यात येणार आहे. या सप्ताहात वारक-यांसह भाविक भक्तांनी किर्तनाचा लाभ घ्यावा असे आवाहन चंदनपुरी ग्रामस्थांनी केले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.