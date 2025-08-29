Malgaon News : मालेगावमध्ये गणेश चतुर्थीला दुहेरी घात; विहिरीत पडून नातू व आजोबांचा मृत्यू

झोडगे: अस्ताने (ता. मालेगाव) येथील शेतकरी कुटुंबावर गणेश चतुर्थीला काळाने घाला घातला. जळकू शिवारातील शेत पाहणीसाठी गेलेला तरुण शेतकरी नीलेश राजेंद्र देवरे (वय २१) याचा दुर्दैवी अपघात झाला. विहिरीच्या काठावर उभ्या असताना बैलाने अचानक मान फिरवली आणि नीलेश थेट ५० फूट विहिरीत कोसळला. .क्षणाचाही विचार न करता नात्याने आजोबा असलेले गोरख देवसिंग देवरे (५२) यांनी नातवाला वाचविण्यासाठी विहिरीत उडी घेतली; परंतु नियतीसमोर त्यांचे धाडसही अपुरे पडले. खोल पाण्यात दोघेही मृत्यूच्या कवेत शिरले..हा हृदयद्रावक प्रसंग नीलेशच्या आजी जिजाबाई देवरे यांच्या डोळ्यांदेखत घडला. दोघेही पाण्यात बुडताना पाहून त्यांनी हंबरडा फोडला. त्यांचा आक्रोश शिवारभर घुमला आणि आजूबाजूचे शेतकरी, मजूर धावून आले. मात्र, विहिरीत साचलेल्या पाण्यामुळे आणि गाळामुळे त्यांना बाहेर काढणे अवघड झाले. अखेरीस पाणी उपसून अथक प्रयत्नांनंतर दोघांना बाहेर काढण्यात आले आणि मालेगावच्या शासकीय रुग्णालयात नेण्यात आले; परंतु डॉक्टरांनी त्यांना मृत घोषित केले..गावभर पसरलेले दुःखनीलेश हा घरातील एकुलता मुलगा. एक विवाहित बहीण व आई-वडिलांचे मोलाचे सोबती असलेला हा चंचल, प्रामाणिक आणि धाडसी तरुण शेतकरी अचानक मृत्युमुखी पडल्याने संपूर्ण गाव सुन्न झाले आहे. गणेशोत्सवाच्या मंगलमय वातावरणावर शोककळा पसरली; तर नातवासाठी जीवाची बाजी लावणारे गोरख देवरे हे खऱ्या अर्थाने नात्याचे ऋण निभावून गेले; परंतु त्यासाठी त्यांनाही प्राणाला मुकावे लागले. देवरे कुटुंबावर आलेल्या या दुहेरी आघाताने संपूर्ण परिसरात हळहळ व्यक्त होत आहे..Chh. Sambhajinagar: मुसळधार पावसाचा रेल्वेसेवेवर तडाखा; अनेक गाड्या रद्द, काही मार्ग बदलून धावल्या.आजीचा हंबरडा, शिवार दणाणलेनातवाला वाचविण्यासाठी जीवाची पर्वा न करता उडी घेणारे पती व स्वतःचा नातू पाण्यात बुडताना डोळ्यांदेखत पाहावे लागले, जिजाबाईंच्या आक्रोशाने शिवार दणाणून गेले. शेतकऱ्यांनी जीव तोडून प्रयत्न केले; परंतु नियतीपुढे सर्व हतबल ठरले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.