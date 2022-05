Crime : पत्नीच्या डोक्यात फावड्याने वार करून खून करणारा जेरबंद

म्हसरूळ (जि. नाशिक) : माडसांगवी माळवाडी शिवारात फावड्याच्या मागील लाकडी दांडक्याने डोक्यात वार करून पत्नीचा खून (Murder) करणारा पतीस जेरबंद करण्यास गुन्हे शाखा युनिट एकला यश मिळाले आहे. (Arrest of a man who stabbed his wife in the head with a shovel Nashiik News)

विशाल राजाराम कापसे (३२ रा. माळवाडी, माडसांगवी), असे या संशयिताचे नाव आहे. याप्रकरणी सुरवातीस अकस्मात मृत्यूची नोंद करण्यात आली होती. तो अकस्मात मृत्यू नसून खून असून संशयित विशाल हा शासकीय रुग्णालय येथे असल्याची माहिती गुन्हे शाखा युनिट एकचे पोलिस नाईक विशाल देवरे यांनी मिळाली. सदर माहिती वरिष्ठांना कळविली. संशयित विशाल कापसे हा शासकीय रुग्णालयाच्या गेट जवळून पळून जात असताना गुन्हे शाखा युनिट एकचे कर्मचाऱ्यांनी त्यास ताब्यात घेतले. वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक विजय ढमाळ, सहाय्यक उपनिरीक्षक रवींद्र बागूल, हवालदार नाझीम पठाण, आसिफ तांबोळी, पोलिस नाईक विशाल देवरे यांनी ही कामगिरी बजावली.

