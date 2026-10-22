मंगळग्रह मंदिरात अत्याधुनिक वीजरोधक यंत्रणेची स्थापना

मंगळग्रह मंदिरात परिसरात आधुनिक वीजरोधक यंत्रणा
अमळनेरमध्ये भाविकांसह पायाभूत सुविधांचे होणार संरक्षण
सकाळ वृत्तसेवा
अमळनेर, ता. २२ : येथील श्री मंगळग्रह मंदिर परिसराच्या सुरक्षेच्या दृष्टीने आधुनिक वीजरोधक यंत्रणा बसविण्यात आली आहे. ॲडव्हान्स प्रोटेक ऑटोमेशन प्रायव्हेट लिमिटेड या कंपनीच्या तांत्रिक पथकाने सोमवारी (ता. १९) ही यंत्रणा बसविण्याचे काम पूर्ण केले. वीज पडण्यामुळे निर्माण होणारे संभाव्य धोके कमी करण्यासाठी आधुनिक विद्युत सुरक्षा तंत्रज्ञानाचा वापर करून हा उपक्रम राबविण्यात आला आहे.
मंगळग्रह मंदिरात दररोज मोठ्या संख्येने भाविक दर्शनासाठी येतात. तसेच मंदिर परिसरात विविध वास्तू, विद्युत उपकरणे, प्रकाशयोजना आणि ध्वनिक्षेपक यंत्रणा आहेत. पावसाळ्यात तसेच वादळी हवामानात वीज पडण्याचा धोका लक्षात घेता, परिसरात योग्य वीजप्रतिबंधक व्यवस्था असणे महत्त्वाचे आहे. याच पार्श्वभूमीवर ही यंत्रणा उभारण्यात आली आहे.
उंचीवर केली स्थापना
मंदिर परिसरात स्थापित करण्यात आलेली वीजरोधक यंत्रणा जमिनीपासून सुमारे १२ मीटर उंचीवर बसविण्यात आली आहे. यंत्रणेच्या स्थापनेसाठी मजबूत आधाररचना, आवश्यक विद्युतवाहक तारा आणि भूजोडणी व्यवस्थेचा वापर करण्यात आला आहे. वीजरोधक प्रणालीची कार्यक्षमता योग्य स्थापना, विद्युत प्रवाहासाठी सुरक्षित मार्ग आणि भूजोडणीच्या दर्जावर अवलंबून असते. त्यामुळे या सर्व घटकांची योग्य मांडणी महत्त्वाची ठरते. कंपनीच्या माहितीनुसार, या यंत्रणेची संरक्षण क्षमता दोन किलोमीटरपासून कमाल पाच किलोमीटरपर्यंत आहे. वीज पडण्याच्या परिस्थितीत विद्युत प्रवाहाला नियंत्रित मार्ग उपलब्ध करून तो सुरक्षितपणे जमिनीत वाहून नेणे, हा वीजप्रतिबंधक प्रणालीचा मुख्य उद्देश असतो. मात्र, प्रत्यक्ष संरक्षण क्षेत्र हे यंत्रणेच्या विशिष्ट नमुन्याची तांत्रिक रचना, स्थापना, संरक्षण स्तर आणि परिसराच्या परिस्थितीवर अवलंबून असते. त्यामुळे कंपनीने नमूद केलेल्या संरक्षण क्षमतेची पडताळणी अधिकृत तांत्रिक तपशीलांनुसार करणे आवश्यक आहे.
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विद्युत सुरक्षेच्या दृष्टीने महत्त्वाचे पाऊल
मंदिर परिसरातील भाविकांची सुरक्षितता आणि पायाभूत सुविधांचे संरक्षण लक्षात घेता, आधुनिक वीजरोधक यंत्रणेची स्थापना महत्त्वपूर्ण मानली जात आहे. या यंत्रणेची दीर्घकालीन कार्यक्षमता टिकविण्यासाठी नियमित तपासणी, विद्युत जोडण्यांची पाहणी आणि भूजोडणी व्यवस्थेची देखभाल आवश्यक आहे. या उपक्रमामुळे मंदिर परिसरातील विद्युत सुरक्षेसाठी आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करण्याच्या दिशेने एक महत्त्वाचे पाऊल उचलण्यात आले आहे.
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