Manmad Municipal Election : मनमाड भाजपला मोठा धक्का! नगर परिषद निवडणुकीच्या तोंडावर ५० पदाधिकारी-कार्यकर्त्यांचे सामूहिक राजीनामे

मनमाड: मनमाड नग रपरिषद निवडणुकीच्या तोंडावरच भारतीय जनता पक्षाला मोठा धक्का बसला आहे. शहरातील सुमारे ५० पदाधिकारी आणि कार्यकर्त्यांनी एकत्रितपणे पक्षाला राजीनामा दिला. गेल्या २५ वर्षांपासून मनमाड नगर परिषदेत एकही नगरसेवक निवडून न आणू शकणाऱ्या पक्ष नेतृत्वाच्या कामगिरीवर त्यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे..राजीनामा देणाऱ्यांनी जिल्हाध्यक्ष यतीन कदम यांच्याकडे राजीनामा पत्र दिले आहे. तेच-तेच कर्तव्यशून्य जिल्हा पदाधिकारी, तेच स्थानिक नेतृत्व, निष्ठावंत कार्यकर्त्यांना सतत बाजूला सारण्याची वृत्ती, आणि २५ वर्षांपासून नगरपरिषदेत प्रतिनिधी न निवडून आणण्याची दयनीय स्थितीबाबत वारंवार तक्रारी करूनही वरिष्ठ नेतृत्वाने दखल न घेतल्याने हा टोकाचा निर्णय घेण्याची वेळ आल्याचे भाजप मंडल (पूर्व) चे माजी अध्यक्ष सचिन संघवी यांनी पत्रकारांशी बोलताना सांगितले. .नगरपरिषदेसाठी भाजपला १५–२० जागा मिळणे अपेक्षित होते, केवळ ४ जागांवर भाग पाडल्याने पक्षांतर्गत असंतोषाला सुरुवात झाली आहे. पक्षाला शिंदे गटाच्या खुंटीला बांधून ठेवले, असा आरोप करण्यात आला आहे..भाजपची नाचक्की आणि वाढता असंतोषगेल्या निवडणुकीत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या सभेनंतरही भाजपला एकही उमेदवार निवडून आणता आला नव्हता, असाही आरोप संघवी यांनी केला. राजीनामा देणाऱ्यांत शहर-युवा मोर्चा, तसेच आघाडीचे अनेक अग्रणी कार्यकर्ते आहेत. एकूण सुमारे ५० कार्यकर्ते–पदाधिकाऱ्यांचा समावेश आहेच; परंतु अजून ५० कार्यकर्ते भाजपला सोडचिट्टी देणार असल्याचे संघवी यांनी सांगितले.