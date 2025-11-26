Manmad-Indore Railway Project : प्रलंबित स्वप्न पूर्णत्वास! ७७ लाखांच्या सर्वेक्षणातून जमिनीची रचना तपासणी, लवकरच बांधकाम सुरू होणार

मालेगाव शहर: मध्य रेल्वेने मनमाड- इंदूर नवीन रेल्वेमार्ग (३०९.४३ किलोमीटर) प्रकल्पात आणखी एक महत्त्वाचे पाऊल टाकत हवाई भू-भौतिकीय सर्वेक्षणासाठी ई-निविदा जाहीर केली आहे. या सर्वेक्षणात चुंबकीय इमेजिंग व व्हिडिओ रेकॉर्डिंगद्वारे जमिनीची रचना सखोल तपासली जाईल, ज्यामुळे पुढील बांधकाम प्रक्रियेला गती मिळण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. .ता. २१ नोव्हेंबरला निविदा प्रसिद्ध झाली असून, याचे अंदाजित मूल्य ७७ लाखांहून अधिक आहे; तर बोली सुरक्षितता रक्कम १५.४३ लाख निश्चित करण्यात आली. कार्यकाळ सुमारे सहा महिने ठेवण्यात आला. निविदा दस्तावेज रेल्वेच्या अधिकृत www.ireps.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे. बोली सादर करण्याची शेवटची मुदत ३ डिसेंबरला सकाळी अकरापर्यंत असून, त्याच दिवशी ऑनलाइन बोली उघडली जाईल. मनमाड–इंदूर रेल्वे संघर्ष समितीचे मनोज मराठे यांनी ही माहिती दिली..मनमाड ते इंदूरदरम्यान जेवढे जमीन अधिग्रहण करायचे आहे, त्या संदर्भात या ७७ लाखांच्या टेंडरअंतर्गत काम करणारी कंपनी जिओ-टेकच्या माध्यमातून जमिनीची योग्य मोजणी करेल. यासाठी ट्रॅक्टर व जेसीबीच्या सहाय्याने जमिनीची खोदकाम तपासणी, लांबी-रुंदीची मोजणी, तसेच भूसंरचना परीक्षण केले जाईल..जमीन अधिग्रहणात कुठलीही चूक होऊ नये म्हणून मागितलेली जमीन आणि प्रत्यक्ष भूभागाचा जिओ-टेक डेटा जुळणे आवश्यक आहे. यासाठी ड्रोनच्या सहाय्याने सर्वेक्षण होईल; तर जमिनीवर ट्रॅक्टर आणि जेसीबीचा वापर केला जाईल. त्यामुळे प्रत्यक्ष भूमीस्तरावरही मनमाड–इंदूर प्रकल्पाचे काम आता सुरू होणार असून, ही अत्यंत आनंदाची आणि समाधानकारक बातमी आहे..आनंदाची बातमी ! तुकडेबंदी व्यवहारांच्या नोंदीसाठी कार्यपद्धती निश्चित; उल्लंघन करून झालेले व्यवहार नियमित होणार !.बराच काळ प्रलंबित असलेले हे महत्त्वाचे सर्वेक्षणाचे टेंडर जाहीर होणे हा प्रकल्पासाठी अत्यंत सकारात्मक संकेत आहे. जनतेच्या संघर्षाचा विजय असल्याचे श्री. मराठे यांनी सांगितले. मनमाड- इंदूर रेल्वेमार्ग मालवाहतूक व प्रवासी वाहतूक यांना गती देईल, तसेच पूर्व व पश्चिम भारतातील संपर्क अधिक बळकट करेल. प्रकल्प पूर्ण झाल्यावर व्यापार, पर्यटन आणि औद्योगिक विकासालाही नवी चालना मिळेल. समितीने केंद्र सरकार व मध्य रेल्वे अधिकाऱ्यांचे आभार मानत पुढील प्रक्रियाही लवकर पूर्ण व्हाव्यात, ज्यामुळे या बहुप्रतीक्षित रेल्वेमार्गाचे स्वप्न लवकर सत्यात उतरेल, अशी आशा व्यक्त केली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.