नाशिक

Manmad-Indore Railway Project : प्रलंबित स्वप्न पूर्णत्वास! ७७ लाखांच्या सर्वेक्षणातून जमिनीची रचना तपासणी, लवकरच बांधकाम सुरू होणार

Central Railway Floats Tender for Aerial Geo-Physical Survey : मनमाड-इंदूर नवीन रेल्वेमार्गाच्या (३०९.४३ किमी) बांधकाम प्रक्रियेला गती देण्यासाठी मध्य रेल्वेने हवाई भू-भौतिकीय सर्वेक्षणासाठी ई-निविदा जाहीर केली आहे, ज्यामुळे जमिनीची रचना सखोल तपासली जाईल.
Railway Project

Railway Project

sakal 

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

मालेगाव शहर: मध्य रेल्वेने मनमाड- इंदूर नवीन रेल्वेमार्ग (३०९.४३ किलोमीटर) प्रकल्पात आणखी एक महत्त्वाचे पाऊल टाकत हवाई भू-भौतिकीय सर्वेक्षणासाठी ई-निविदा जाहीर केली आहे. या सर्वेक्षणात चुंबकीय इमेजिंग व व्हिडिओ रेकॉर्डिंगद्वारे जमिनीची रचना सखोल तपासली जाईल, ज्यामुळे पुढील बांधकाम प्रक्रियेला गती मिळण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.

Loading content, please wait...
Nashik
Technology
maharashtra
railway
Land Acquisition
Project
central railway
manmad
Tender

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com