Manmad–Indore Rail Project : प्रतीक्षा संपली! मनमाड-इंदूर रेल्वेमार्गाला अखेर गती; १०० कुटुंबांना भूसंपादनाच्या नोटीस

Decisive Momentum for Manmad-Indore Railway Project : बहुप्रतिक्षित मनमाड-इंदूर रेल्वेमार्गाच्या भूसंपादनाच्या कामाला अखेर निर्णायक गती मिळाली आहे. मध्य प्रदेशातील काम अंतिम टप्प्यात असताना, मनमाड शहरात गर्डर शॉप परिसरातील १०० कुटुंबांना भूसंपादनाच्या नोटिसा पाठवण्यात आल्या असून, १५ डिसेंबर रोजी मोजणी केली जाईल.
सकाळ वृत्तसेवा
मनमाड: बहुप्रतिक्षित मनमाड-इंदूर रेल्वेमार्गाला अखेर निर्णायक गती मिळाली आहे. मध्य प्रदेशातील भूसंपादनाला मोठा वेग मिळत असताना, मनमाड शहरातही प्रत्यक्ष भूसंपादन प्रक्रिया सुरू झाली आहे. शहरातील गर्डर शॉप परिसरातील सुमारे १०० कुटुंबांतील ६५० वारसांना भूमिअभिलेख विभागातर्फे भूसंपादनाच्या नोटिसा पाठविण्यात आल्या आहेत. या जमिनींची मोजणी १५ डिसेंबरला वरिष्ठ रेल्वे अधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत होणार असून, सर्व संबंधितांनी उपस्थित राहण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे.

