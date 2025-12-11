Manmad–Indore Rail Project : प्रतीक्षा संपली! मनमाड-इंदूर रेल्वेमार्गाला अखेर गती; १०० कुटुंबांना भूसंपादनाच्या नोटीस

मनमाड: बहुप्रतिक्षित मनमाड-इंदूर रेल्वेमार्गाला अखेर निर्णायक गती मिळाली आहे. मध्य प्रदेशातील भूसंपादनाला मोठा वेग मिळत असताना, मनमाड शहरातही प्रत्यक्ष भूसंपादन प्रक्रिया सुरू झाली आहे. शहरातील गर्डर शॉप परिसरातील सुमारे १०० कुटुंबांतील ६५० वारसांना भूमिअभिलेख विभागातर्फे भूसंपादनाच्या नोटिसा पाठविण्यात आल्या आहेत. या जमिनींची मोजणी १५ डिसेंबरला वरिष्ठ रेल्वे अधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत होणार असून, सर्व संबंधितांनी उपस्थित राहण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे..मध्य प्रदेशातील महू तहसीलअंतर्गत १८ गावांतील एकूण ९४३ शेतकऱ्यांची जमीन अधिग्रहित करण्यात आली असून, ६६१.८०८ हेक्टर क्षेत्र अधिग्रहण नोंदविण्यात आले आहे. कसरावद व खरगोन जिल्ह्यांत तांत्रिक पडताळणी सुरू असून, सेंधवा-वरला भागातील अधिग्रहण यादी अद्ययावत केली जात आहे. रेल्वेला संपूर्ण यादी पाठवल्यानंतर मंजुरीचा मार्ग अधिक वेगाने मोकळा होणार आहे..आंबेडकरनगर तालुक्यातील खेडी इसमुमार येथे सर्वप्रथम भूसंपादनाची प्रत्यक्ष सुरुवात झाली. त्यानंतर चेतपूरा, कमदपूर, कुदालपूरा, अहिल्यापुरा, जामली, केलोद, खेडली, गवली पलासिया, आशापूर, मलेढी, कोदरिया, बोरखेडी खुर्द, चोरडिया, नेऊगुराडिया अशा गावांमध्ये मोठ्या प्रमाणात जमीन अधिग्रहण झाले आहे..मध्य प्रदेशातील भूसंपादन अंतिम टप्प्यात असताना, महाराष्ट्रातील धुळे व मालेगाव तालुक्यांतील प्रक्रियाही आता वेग घेणार आहे. जिल्हाधिकाऱ्यांनी तातडीने पुढील कार्यवाही पूर्ण करण्याचे आदेश दिले आहेत. मनमाड, अस्तगाव, खादगाव, पांझणदेव, नवसारी, भारडी, चोंडी-जळगाव, सायने, मेहू, ज्वार्डी, मालनगाव, झोडगे आदी गावांतून हा मार्ग जाणार असून, मोठ्या प्रमाणावर जमीन संपादित केली जाणार आहे..केंद्र सरकारने या मार्गाला महाराष्ट्र-मध्य प्रदेश कनेक्टिव्हिटीसाठी विशेष प्रकल्प म्हणून मान्यता दिली आहे. दोन्ही राज्यांतील एकूण ३४ रेल्वेस्थानके उभारली जाणार असून, सहा जिल्हे थेट जोडले जाणार आहेत..Railway : नववर्षासाठी रेल्वेच्या विशेष गाड्या धावणार! कोकण, गोवा मार्गासाठी सुविधा.या प्रकल्पातील विलंबाबाबत समस्या दूर करण्यासाठी प्रशासनाशी सतत संवाद सुरू असल्याचे मनमाड–इंदूर रेल्वे संघर्ष समितीचे प्रमुख मनोज मराठे यांनी सांगितले. ‘अधिग्रहणातील अडथळे दूर करण्यासाठी आम्ही सातत्याने पाठपुरावा करीत आहोत. रेल्वे बोर्डाच्या मानद सदस्यांपासून वरिष्ठ अधिकाऱ्यांपर्यंत सर्वांशी चर्चा झाली आहे,’ असे त्यांनी स्पष्ट केले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.