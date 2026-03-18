Manmad Indore Railway Project : संसदेत धुळ्याचा आवाज! मनमाड-इंदूर रेल्वेसाठी खासदार डॉ. शोभा बच्छाव यांचा आग्रही पाठपुरावा

नाशिक: मनमाड- इंदूर रेल्वेमार्गासह धुळ्याहून मुंबई व पुणे येथे तातडीने रेल्वे सुरू करावी, अशी आग्रही मागणी धुळ्याच्या खासदार डॉ. शोभा बच्छाव यांनी आज संसदेत केली. उत्तर महाराष्ट्राच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाचा ठरणारा मनमाड- इंदूर रेल्वे प्रकल्प, तसेच धुळे जिल्ह्यातील विविध प्रलंबित रेल्वे प्रश्न त्यांनी संसदेत उपस्थित करताना चार ते पाच दशकांपासून प्रलंबित असलेल्या या प्रकल्पांची गरज प्रतिपादन केली. .मनमाड ते इंदूरदरम्यान प्रस्तावित असलेला रेल्वेमार्ग महाराष्ट्र आणि मध्य प्रदेश या दोन राज्यांतील एकूण सहा जिल्ह्यांना जोडणारा आहे. महाराष्ट्रातील नाशिक व धुळे, तसेच मध्य प्रदेशातील धार, खरगोन, बडवानी आणि इंदूर या जिल्ह्यांमधून हा मार्ग जाईल. या प्रकल्पामुळे उत्तर महाराष्ट्रासाठी आर्थिक व औद्योगिक प्रगतीचा नवा मार्ग उघडणारा ठरणार आहे, याकडे त्यांनी लक्ष वेधले. या प्रकल्पाचा अंदाजित खर्च सुमारे १८ हजार ३६ कोटी रुपये असून, सुमारे ३० नवीन रेल्वेस्थानकांची उभारणी प्रस्तावित आहे..मनमाड, मालेगाव, धुळे, शिंदखेडा, शिरपूर, सेंधवा, राजपूर, धार आणि इंदूर ही प्रमुख स्थानके या मार्गावर असतील. मात्र, भूसंपादन प्रक्रियेत उद्भवलेल्या अडचणींमुळे मागील वर्षापासून या प्रकल्पाचे काम ठप्प झाल्याचे त्यांनी सांगितले. शेतकऱ्यांना बाजारभावापेक्षा कमी मोबदला दिला जात असल्याच्या तक्रारी सातत्याने पुढे येत आहेत. .यामुळे अनेक ठिकाणी आंदोलनेही झाल्याचे त्यांनी सांगितले. प्रकल्पाच्या या संपूर्ण प्रक्रियेवर देखरेख ठेवण्यासाठी जिल्हास्तरावर सक्षम महसूल अधिकारी आणि लोकप्रतिनिधींची संयुक्त समिती स्थापन करण्याचा प्रस्ताव त्यांनी या वेळच्या चर्चेत मांडला. नाशिक- पुणे रेल्वेमार्ग (नारायणगाव मार्गे) विकसित करा, अशी मागणी करताना हा रेल्वेमार्ग विकसित केल्यास सध्याच्या मार्गावरील ताण कमी होईल आणि प्रवास अधिक सुलभ व जलद होईल, असे त्यांनी सुचविले. याशिवाय नाशिक-धुळे नवीन रेल्वेमार्ग उभारावा, जेणेकरून उत्तर महाराष्ट्रातील अंतर्गत कनेक्टिव्हिटी वाढविण्यासाठी हा नवीन रेल्वेमार्ग अत्यंत महत्त्वाचा ठरणार आहे. यामुळे प्रवासाबरोबरच व्यापार व उद्योग क्षेत्रालाही चालना मिळेल, असे त्यांनी सुचविले.