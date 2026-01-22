नाशिक

Manmad Indore Rail Project : लळिंगमध्ये भूसंपादनाचा 'रेकॉर्ड'! मनमाड-इंदूर रेल्वेसाठी एकाच गावातील १०६१ नागरिकांच्या जमिनी संपादित

सकाळ वृत्तसेवा
मालेगाव शहर: मनमाड–इंदूर रेल्वे प्रकल्पांतर्गत भूसंपादनामुळे सर्वाधिक बाधित नागरिकांची संख्या धुळे जिल्ह्यात आढळून आली आहे. धुळे तालुक्यातील लळिंग गावात एक हजार ६१ नागरिकांच्या जमिनीचे संपादन करण्यात आले आहे. या प्रकल्पातील एकाच गावातील आतापर्यंतचा सर्वात मोठा भूसंपादनाचा प्रकार मानला जात आहे. विशेष म्हणजे या भूसंपादनात ग्रामपंचायत भवनाचाही समावेश आहे.

