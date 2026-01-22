Manmad Indore Rail Project : लळिंगमध्ये भूसंपादनाचा 'रेकॉर्ड'! मनमाड-इंदूर रेल्वेसाठी एकाच गावातील १०६१ नागरिकांच्या जमिनी संपादित

मालेगाव शहर: मनमाड–इंदूर रेल्वे प्रकल्पांतर्गत भूसंपादनामुळे सर्वाधिक बाधित नागरिकांची संख्या धुळे जिल्ह्यात आढळून आली आहे. धुळे तालुक्यातील लळिंग गावात एक हजार ६१ नागरिकांच्या जमिनीचे संपादन करण्यात आले आहे. या प्रकल्पातील एकाच गावातील आतापर्यंतचा सर्वात मोठा भूसंपादनाचा प्रकार मानला जात आहे. विशेष म्हणजे या भूसंपादनात ग्रामपंचायत भवनाचाही समावेश आहे..प्रकल्प व्हावा म्हणून आंदोलनमनमाड–इंदूर रेल्वे प्रकल्पाबाबत महाराष्ट्रात सर्वाधिक चर्चा धुळे परिसरातच झाली. मुख्य कारण म्हणजे या रेल्वे मार्गासाठीचे पहिले आंदोलन याच भागातून सुरू झाले. बापू चौरे, मदनजी मिश्रा व साकलाजी यांनी खंडेराव बाजार रेल्वे समितीची स्थापना करून या जनहिताच्या कार्याची मुहूर्तमेढ रोवली. .धुळ्याचे माजी आमदार अनिल गोटे यांनी आंदोलन अधिक तीव्र करून ते राज्यपातळीवर चर्चेत आणले.या आंदोलनाचे दुसरे महत्त्वाचे केंद्र सेंधवा येथे होते. येथे खंडेराव बाजार रेल्वे समितीसोबत मिळून रेल्वे संघर्ष समिती स्थापन करण्यात आली..या ठिकाणी मनोज मराठे यांनी आंदोलनाचे नेतृत्व करत या प्रकल्पासंदर्भातील बाबी जनहित याचिकेद्वारे शासन व न्यायालयासमोर मांडल्या. हा प्रकल्प का आणि कसा आवश्यक आहे, हे त्यांनी ठोस पुराव्यांसह स्पष्ट केले. अनेक वेळा सर्वेक्षण करण्यात आले. विविध त्रुटी व अडचणी समोर आल्या, त्या न्यायालयाच्या निर्देशानुसार पूर्ण करण्यात आल्या..मुंबई मेट्रो-6 ला नवे वळण, कांजूरमार्ग डेपोशिवाय होणार संचालन; देशातील पहिलाच प्रयोग, MMRDA चा ऐतिहासिक निर्णय!.आठ टक्के लाभातरेल्वेकडून हा मार्ग ८ टक्के फायदेशीर असल्याचे सांगितले जात होते; मात्र श्री. मराठे यांच्या प्रयत्नांमुळे न्यायालयात हा प्रकल्प १८ ते २० टक्के फायदेशीर असल्याचे सिद्ध झाले. त्यानंतर प्रकल्पाला मंजुरी मिळाली आणि भूसंपादन प्रक्रियेला सुरुवात झाली. आतापर्यंत धुळे तालुक्यातील भूसंपादन प्रलंबित होते. अलीकडेच रेल्वे प्रशासनाने याबाबतची यादी जाहीर केली आहे. या यादीप्रमाणे, धुळे शहरा लगतच्या ग्रामपंचायत हद्दीत हे आतापर्यंतचे सर्वात मोठे भूसंपादन ठरले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.