Central Railway project : प्रवाशांना दिलासा! मनमाड-जळगाव तिसरी रेल्वेलाइन यशस्वीरीत्या सुरू; वाहतूक आणि वेगात मोठी वाढ

मनमाड: मध्य रेल्वेच्या मनमाड-जळगाव तिसऱ्या रेल्वेमार्ग प्रकल्पातील संपूर्ण १६० किलोमीटर तिसरी लाइन सोमवारी (ता. २४) यशस्वीरीत्या सुरू करण्यात आली असून, या प्रकल्पामुळे मार्गावरील वाहतूक क्षमता, गती आणि रेल्वेची कार्यक्षमता मोठ्या प्रमाणात वाढणार आहे. .या प्रकल्पाचा शेवटचा टप्पा असलेल्या पिंपरखेड-नांदगाव (१०.४ किलोमीटर) विभागाचे मुख्य संरक्षा आयुक्त (सीआरएस) मनोज अरोरा यांच्या मार्गदर्शनाखाली सखोल निरीक्षण करण्यात आले. इलेक्ट्रिक लोकोमार्फत करण्यात आलेल्या वेगचाचणीत विभागाने १३१ किलोमीटर/तास इतका वेग प्राप्त करून दाखविला असून, हा विभाग सुरक्षित ऑपरेशनसाठी पूर्ण तयार असल्याचे प्रमाणित झाले. .महत्त्वाचा पूल भविष्यातील चौथ्या मार्गासाठीही तयार करण्यात आल्याने पुन्हा भूसंपादनाची आवश्यकता भासणार नाही. नांदगाव यार्डचे सुसूत्रीकरण करून कंटेनर रेक, मालगाड्या आणि बीएलसी हालचाली अधिक सुरळीत होणार आहेत. नांदगाव यूपी यार्डमध्ये प्रवेशासाठी लागू असलेली १० किलोमीटर/तास कायमस्वरूपी वेगमर्यादा रद्द करण्यात आल्याने गती आणि वेळपालनक्षमता सुधारली आहे. अरोरा यांनी पिंपरखेड आणि नांदगाव स्थानकांची पाहणी केली..Land Registration : ...तर भरा सात टक्के मुद्रांक शुल्क, तुकडाबंदी व्यवहार; दस्तनोंदणी झाली नसल्यास मालकीहक्कात नोंद नाही.पायाभूत सुविधांची उभारणीएकूण एक हजार ८५० कोटींच्या खर्चात उभारण्यात आलेल्या या तिसऱ्या मार्ग प्रकल्पात एक महत्त्वाचा पूल (७×१८.३ मीटर कंपोझिट गर्डर), २२ मोठे पूल, २९५ लहान पूल, सात रोड अंडर ब्रिज, १२ नवीन स्टेशन इमारती, तसेच ११ इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग, एक पॅनेल इंटरलॉकिंग, १० इंटरमिजिएट ब्लॉक हट्स आणि १६ ब्लॉक विभागांमध्ये बीपीएसी प्रणाली स्थापित करण्यात आली आहे. पिंपरखेड-नांदगाव विभागात एक महत्त्वाचा पूल, दोन मोठे पूल आणि ३० लहान पुलांचे बांधकाम पूर्ण करण्यात आले असून, पिंपरखेड येथील ईआय आणि नांदगाव येथील रूट रिले इंटरलॉकिंगमध्ये बदल करण्यात आले आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.