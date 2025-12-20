नाशिक

Manmad News : मनमाडमध्ये नायलॉन मांजाचा थरार! प्रसिद्ध महिला डॉक्टर गंभीर जखमी, गळ्याला पडले २५ टाके

Serious Injuries Caused by Nylon Manja in Manmad : नायलॉन मांजावर बंदी असूनही त्याची छुप्या मार्गाने विक्री सुरू असल्याने नागरिकांच्या जीविताला धोका निर्माण झाला आहे.
sakal 

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

मनमाड- नाशिक: नायलॉन मांजामुळे होणाऱ्या अपघातांच्या घटना सातत्याने वाढत असून, शहरातील प्रसिद्ध महिला डॉक्टर नायलॉन मांजामुळे गंभीर जखमी झाल्या. त्यांना २५ टाके पडले आहेत. बंदी असूनही नायलॉन मांजाची शहरात विक्री होतेच कशी, असा प्रश्न उपस्थित करत नागरिकांनी तीव्र संताप व्यक्त केला आहे.

