Manmad News : मनमाडमध्ये नायलॉन मांजाचा थरार! प्रसिद्ध महिला डॉक्टर गंभीर जखमी, गळ्याला पडले २५ टाके

मनमाड- नाशिक: नायलॉन मांजामुळे होणाऱ्या अपघातांच्या घटना सातत्याने वाढत असून, शहरातील प्रसिद्ध महिला डॉक्टर नायलॉन मांजामुळे गंभीर जखमी झाल्या. त्यांना २५ टाके पडले आहेत. बंदी असूनही नायलॉन मांजाची शहरात विक्री होतेच कशी, असा प्रश्न उपस्थित करत नागरिकांनी तीव्र संताप व्यक्त केला आहे. .पोलिस, प्रशासनाने याची चौकशी करून प्रशासनाने तत्काळ कठोर उपाययोजना कराव्यात, अशी सार्वत्रिक मागणी शहरातून होत आहे. दरम्यान, पोलिस कारवाई करत असले तरी ती फास आवळणारी नसल्याने विक्रेते खुलेआम मांजा विकत असल्याचे नागरिकांचे म्हणणे आहे..मनमाड येथील डॉ. विद्या योगेश मगर या बुधवारी (ता. १७) सायंकाळी विवेकानंदनगर येथून इंडियन हायस्कूलजवळील सुराणा संकुलातील आपल्या क्लिनिककडे दुचाकीवरून जात होत्या. इदगाह भागातील पुलावर त्यांच्या गळ्याजवळ नायलॉन मांजा अडकला. या घटनेत त्या गंभीर जखमी झाल्या. स्थानिक नागरिकांनी तत्काळ मदत करून त्यांना डॉ. सदगीर यांच्या देवांश हॉस्पिटलमध्ये दाखल केले. .त्यांच्या चेहऱ्यावर अनेक ठिकाणी टाके घालावे लागले असून, डोळ्याजवळ खोल जखम झाली आहे. प्राथमिक उपचारानंतर त्यांना नाशिक येथे हलविण्यात आले. नायलॉन मांजावर शासनाने बंदी घातलेली असतानाही तो वापरात कसा येतो, याबाबत प्रश्न उपस्थित होत आहेत. दर वर्षी नायलॉन मांजामुळे अनेक नागरिक, पशू व पक्षी जखमी होत असून, काही वेळा जीवितहानीही होते. कठोर कारवाई करावी, अशी मागणी नागरिकांकडून जोर धरत आहे..'कारवाई सौम्य, ती फास आवळणारीच असावी'जुने नाशिक ः पोलिसांकडून नायलॉन मांजा विक्रेत्यांवर कारवाई केली जात आहे. आतापर्यंत दहा गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत, असे असले तरी गंभीर स्वरूपातील कारवाई होत नसल्याने नायलॉन मांजा विक्रेत्यांवर काहीही परिणाम झालेला दिसत नाही. पोलिसांनी कारवाईची गती वाढवून ती त्यांचा फास आवळणारी असावी, तरच या घातक मांजाचा सर्वसामान्यांच्या गळ्याला बसणारा फास टळेल. .पोलिसांनी आत्तापर्यंत भद्रकाली, इंदिरानगर, म्हसरूळ, मुंबई नाका, सातपूर या हद्दीत व शहर गुन्हे शाखा युनिट एक आणि युनिट दोन यांनीदेखील कारवाई करत नायलॉन मांजाच्या साठ्यासह विक्रेत्यांना ताब्यात घेतले आहे. घरपोच, ऑन कॉल, मोकळे मैदान, आडोशाचे ठिकाण अशा भागात विक्रेत्यांकडून सर्रास नायलॉन मांजा विक्री केला जात आहे. सुमारे ८० टक्के पतंगप्रेमींच्या हातात नायलॉन मांजा दिसून येत आहे. .Amravati News: वडिलांनी किडनी देऊन वाचविले मुलीचे प्राण.पोलिसांनी नायलॉन मांजा विक्रेत्यांसह वापरकर्त्यांवरही कठोर कारवाई करावी, अशी मागणी नागरिक करीत आहेत. शक्य असल्यास मकोका अंतर्गत कारवाई करावी, जेणेकरून विक्रेत्यांवर वचक बसेल, अशीही मागणी होत आहे. पाचशे रुपयांचा गट्टू थेट ७०० ते एक हजारांपर्यंत विक्री होत आहे. नागरिकही मौजमजेसाठी सर्रास अतिरिक्त दर देऊन नायलॉन मांजा खरेदी करत आहेत. त्यामुळे विक्रेत्यांना अधिक नफा मिळत असल्याने त्यांच्याकडून बेकायदेशीररीत्या मांजा विकला जात आहे.