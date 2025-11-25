Eknath Shinde : विरोधकांचा बँड वाजवायचा आहे! महायुतीच्या विजयाचे फटाके फोडायला तयार रहा: शिंदे यांचे आवाहन

मनमाड: मनमाड शहराचा पाणीप्रश्न मार्गी लावला असून, लवकरच भीमसृष्टी उभारण्याच्या कामांना वेग दिला जाणार आहे. इदगाहचे कामही सुरू करणार असल्याची घोषणा उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी मनमाड येथे महायुतीच्या प्रचारसभेत केली. ‘सर्व जागा शिवसेना-भाजप महायुतीतून लढत असून, नगराध्यक्षपदासाठी योगेश पाटील तसेच नांदगाव नगराध्यक्षपदासाठी सागर हिरे निश्चित विजयी होतील. विजयाचे फटाके फोडायला तयार राहा, विरोधकांचा बँड वाजवायचा आहे, असे आवाहन त्यांनी कार्यकर्त्यांना केले..महायुतीचे थेट नगराध्यक्षपदाचे उमेदवार योगेश पाटील आणि नांदगावचे नगराध्यक्षपदाचे उमेदवार सागर हिरे यांच्या प्रचारार्थ ही सभा झाली. उपमुख्यमंत्री शिंदे म्हणाले, ‘शाखाप्रमुख ते मुख्यमंत्री होण्याचा मान मला मिळाला. त्यामुळे काहींना पोटदुखी झाली आहे. त्यांना जमालगोटा देऊन टाका. मला कितीही शिव्या द्या; पण मी कामातून उत्तर देणार,’ असा टोला त्यांनी उद्धव ठाकरे यांचे नाव न घेता लगावला..शालेय शिक्षणमंत्री दादा भुसे, आमदार सुहास कांदे, अंजुम कांदे, फरहान खान आदींसह पदाधिकारी व्यासपीठावर उपस्थित होते. आमदार कांदे यांनी, छगन भुजबळ यांच्यावर टीका करत मनमाडमध्ये करण्यात आलेल्या विकासकामांचा आढावा मांडला. .Mumbai News: ‘घर-घर राम’ अभियान सुरू! घराघरात धर्मध्वज फडकवण्याचे भाजपचे आवाहन.‘मनमाडचा पाणीप्रश्न मिटविला, एमआयडीसी मंजूर करून घेतली, पूर्णाकृती पुतळे, रस्ते, स्टेडियम, सभामंडप, गाळे, कार्यालये अशी अनेक कामे पूर्ण केली किंवा सुरू आहेत. विकास न करणाऱ्यांचे पितळ उघडे पडले, अशी टीकाही त्यांनी केली. सभेला महायुतीचे उमेदवार, पदाधिकारी आणि मोठ्या संख्येने कार्यकर्ते उपस्थित होते. सभेला तुडुंब गर्दी जमा झाली होती..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.