Crime News : गुप्त माहितीच्या आधारे वनविभागाची धडक कारवाई; हरणाच्या कातडीची तस्करी करणारे चार आरोपी अटकेत

Forest Department Raids Manmad Railway Station : मनमाड रेल्वे स्थानक परिसरात वनविभागाने हरणाची कातडी तस्करी करणाऱ्या चार आरोपींना अटक केली. जप्त कातडी पुढील तपासणीसाठी प्रयोगशाळेत पाठवण्यात येणार आहे.
मनमाड: वन्यजीव गुन्हे नियंत्रण ब्युरो, मुंबई यांच्याकडून मिळालेल्या गुप्त माहितीच्या आधारे वनविभागाने मनमाड रेल्वे स्थानक परिसरात छापा टाकून हरणाच्या कातडीची तस्करी करणाऱ्या चार जणांना अटक केली. या संशयित आरोपींवर भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम अंतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

