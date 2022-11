By

नाशिक : भुरट्या चोरट्यांकडून सार्वजनिक मालमत्ता नेहमीच लक्ष्य केली जाते. गंगाघाटावर गेल्या काही दिवसांपासून या चोरट्यांची संख्या वाढली असून, आता त्यांचे लक्ष पुलाचे कठड्यांकडे गेले आहे. चोरट्यांनी वाघाडी नाल्यावरील पुलासह टाळकुटेश्‍वर पुलावरील लोखंडी संरक्षक कठडे रात्रीतून चोरून नेल्याने पुलांची सुरक्षितता धोक्यात आली आहे. चोरट्यांनी सिंहस्थ कुंभमेळ्यात भाविकांच्या सुरक्षिततेसाठी टाळकुटेश्‍वर पुलापासून थेट तपोवनापर्यंत लावलेले लोखंडी पाइपही गायब केले आहेत. (Many bridges in Panchavati in dangerous condition thieves stealing bridge deck Nashik crime News)

गंगाघाटावरील भुरट्या चोरट्यांच्या संख्येत मोठी वाढ झाली आहे. या चोरट्यांकडून लोखंडी ढाप्यांसह आता पुलासाठी लावण्यात आलेले संरक्षक कठडेही लक्ष्य होत आहेत. त्यामुळे वाघाडी पुलाची सुरक्षितता धोक्यात आली आहे. काळाराम मंदिर दक्षिण दरवाजाकडून खाली येणाऱ्या या रस्त्यावर हा पूल असून या ठिकाणी मोठ्या प्रमाणावर नागरी वस्तीही आहे. येथील लहान मुले या पुलावर खेळत असतात, परंतु पुलाच्या अनेक भागातील लोखंड काढून नेण्यात आल्यामुळे अपघाताची शक्यता आहे. विशेष म्हणजे हा रस्ता वर्दळीचा असूनही चोरटे धजावतात.

रामतीर्थावर स्नानासाठी होणारी भाविकांची संभाव्य गर्दी टाळण्यासाठी सिंहस्थ कुंभमेळ्यात टाळकुटेश्‍वर मंदिराच्या खालील बाजूला नवीन घाट विकसित करण्यात आले. या वेळी भाविकांच्या सुरक्षिततेसाठी पात्राला खेटून लोखंडी पाइप लावण्यात आले. भंगार बाजारात लोखंडाला चांगली किंमत येत असल्याने यातील बहुसंख्य पाइप आता गायब झाले आहेत.

चोरट्यांची चांदी

गाडगे महाराज पुलालगत उभारण्यात आलेल्या भाजी मंडईलाही चोरट्यांनी सोडलेले नाही. येथील पक्क्या लोखंडी रेलिंगसह सर्वच दरवाजे चोरट्यांनी लांबविले आहे. या ठिकाणी मोठ्या प्रमाणावर भिकारी व मद्यपींचा वावर आहे. तसेच, अनेक व्यसनी मंडळींचा येथे कायम ठिय्या असतो. त्यांच्याकडून रात्री-अपरात्री या रस्त्याने जाणाऱ्यांना धाक दाखवून लूटमारही केली जात असल्याने माजी नगरसेवक उल्हास धनवटे यांनी सांगितले.

"गणेशवाडीतील मंडईसह पूल आता भुरट्यांकडून लक्ष्य होत आहे. या भागात पोलिसांच्या नियमित गस्तीसह जागरूक नागरिकांनी लक्ष देणे गरजेचे आहे."- धनंजय धनवटे, पंचवटी.

