Nashik Maratha Protest : मराठा आंदोलन बदनाम करण्याचा कट? नाशिकमध्ये जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत राज्यपालांना निवेदन

नाशिक: मुंबई येथे मराठा आंदोलनाचे नेते मनोज जरांगे-पाटील यांच्या नेतृत्वाखालील आंदोलनामध्ये मोर्चाबाहेरील व्यक्तींनी घुसखोरी करत हे आंदोलन विस्कळित आणि बदनाम करण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. या सर्व प्रकाराची चौकशी करत आवश्यक कारवाई करावी, अशी मागणी नाशिक जिल्हा सकल मराठा समाजाने केली आहे. याबाबत मंगळवारी (ता. २) जिल्हाधिकारी जलज शर्मा यांच्यामार्फत राज्यपालांना निवेदन सादर करण्यात आले..नाशिक जिल्हा सकल मराठा समाजातर्फे दिलेल्या निवेदनात मराठा समाजाने कायदेशीर मागण्यांसाठी दोन वर्षांपासून राज्यभरात शांततेच्या मार्गाने आंदोलन केले. आतापर्यंत काढण्यात आलेल्या ५८ मोर्चांमध्ये कोठेही कायदा-सुव्यवस्थेचा भंग घडलेला नाही. मनोज जरांगे-पाटील यांच्या नेतृत्वात सध्या मुंबईत सुरू असलेले आंदोलन शांततेच्या मार्गाने कायदेशीर चौकटीत पार पडत आहे..पण, या आंदोलनामध्ये काही अज्ञात व बाहेरील व्यक्तींनी जाणूनबुजून घुसखोरी आंदोलन विस्कळित व बदनाम करण्याचा प्रयत्न केल्याची माहिती मिळते आहे. त्यामुळे कायदा-सुव्यवस्थेला गंभीर धोका निर्माण झाला आहे. प्रशासन व शासनाकडून आंदोलनाकडे हक्कभंग व नियमभंग म्हणून पाहिले जात असून, ते दाबण्याचा प्रयत्न केला जात असल्याची तक्रार करण्यात आली. दरम्यान, काही समाजकंटकांकडून आंदोलन भडकवण्याचा कट रचला जात असून, त्याची चौकशी अत्यावश्यक असल्याचे निवेदनात नमूद केले आहे..निवेदन देतेवेळी मराठा क्रांती मोर्चाचे राज्य समन्वयक करण गायकर, नानासाहेब बच्छाव, विलास पांगरकर, केशव पाटील, नितीन सुगंधी, राजू देसले, प्रफुल्ल वाघ, ममता शिंदे, राजेंद्र शेळके यांच्यासह मराठा समाजबांधव उपस्थित होते..या आहेत मागण्याआंदोलनात घुसखोरी करणाऱ्यांवर कठोर दंडात्मक कारवाई करावी.आंदोलन विस्कळित करण्याचा कट करणाऱ्या समाजकंटकांवर कारवाई करावी.भविष्यातील आंदोलनासाठी विविध सुविधा, कायदा-सुव्यवस्थेची व्यवस्था करावी.मराठा समाजाच्या न्याय्य आंदोलनात गालबोट लागू नये यासाठी पावले उचलावीत..Maratha Reservation : मराठा आरक्षणाचे संपूर्ण श्रेय देवेंद्र फडणवीस यांचे... चक्क ठाकरे गटाने केले कौतुक! संयमाला केला सलाम.राज्यपाल महोदय महाराष्ट्रात मराठा समाज संविधानिक मागणीसाठी आंदोलन करतो, त्या वेळी काही लोक बेताल वक्तव्ये करतात. याद्वारे महाराष्ट्रातील सामाजिक घडी विस्कटवण्याचा प्रयत्न करत आहेत. अशा वाचाळवीरांवर गुन्हा दाखल करून कठोर कारवाई करावी.-करण गायकर, राज्य समन्वयक, मराठा क्रांती मोर्चा.