Maratha Reservation: जिल्ह्यात 76 हजार कुणबी नोंदी; तपासणी मोहिमेत 39 लाख कागदपत्रांची पाहणी

Maratha Reservation : मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या आदेशानुसार जिल्ह्यात कुणबी नोंदींचा शोध सुरू आहे. आजअखेर नाशिक जिल्ह्यात ७६ हजार ३५३ कुणबी नोंदी आढळल्या आहेत.

जिल्ह्यात १९४७ पूर्वीपासूनच्या नोंदी शोधल्या जात आहेत. त्यात १९६७ पर्यंतच्या जुन्या नोंदींचा शोध सुरू आहे. (Maratha Reservation 76 thousand 353 Kunbi records have been found in Nashik district news)

नाशिकला अप्पर जिल्हाधिकारी बाबासाहेब पारधे यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हास्तरावर, तर विविध उपविभागीय अधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली तालुकास्तरावर समित्या स्थापन केल्या आहेत. त्यात प्रत्येक शासकीय विभागांना सामावून घेण्यात आले.

नाशिक जिल्ह्यात १९४७ पूर्वीच्या आणि १९४८ ते आरक्षणाचा निकष असलेल्या १९६७ पर्यंतच्या अशा दोन पातळ्यांवरील नोंदी तपासल्या जात आहेत.

त्यात आतापर्यंत १९४७ पूर्वीच्या १६ लाख ७५ हजार ५८६ नोंदी तपासण्यात आल्या.

त्यात ५८ हजार ३५१ नोंदी कुणबी असल्याचे आढळले. १९४८ ते १९६७ दरम्यानच्या २३ लाख सहा हजार ७२८ नोंदी तपासण्यात आल्या. त्यात ५८ हजार ३९१ नोंदी कुणबी असल्याचे आढळले. जिल्हाभरात ३९ लाख ८२ हजार ३१४ नोंदी तपासल्यावर त्यात ७६ हजार ३५३ कुणबी नोंदी आढळल्या आहेत.