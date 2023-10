Maratha Reservation: येवल्यात अन्नत्याग आंदोलन पोलिसांनी हाणून पाडले

By

येवला : मराठा आरक्षणासह विविध मागण्यांसाठी येथील तहसील कार्यालयात ४२ दिवसांपासून ठिय्या आंदोलन, तर १६ दिवसांपासून अन्नत्याग आंदोलन करणाऱ्या मराठा समाजाच्या कार्यकर्त्यांचे सरणावर झोपून अन्नत्याग आंदोलन पोलिसांनी हाणून पाडले.

मात्र माघार न घेता आंदोलनकर्त्यांनी जमिनीवर मका चारा टाकून त्यावर गाद्याचे सरण बनवत दिवसभर झोपून गळ्यात माळा घालत आंदोलन केले.

विशेष म्हणजे सकाळी सहापासून सायंकाळी सहापर्यंत आंदोलकानी पाणीत्याग करून मौन पाळत आंदोलन केले. (Maratha Reservation Food giving up movement in Yeola foiled by police nashik)

मराठा समाजाला सरसकट आरक्षण देण्यात यावे या व इतर मागण्यांसाठी तहसील कार्यालयासमोर ठिय्या व अन्नत्याग आंदोलन करणाऱ्या आंदोलकांनी शासन व प्रशासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी आतापर्यंत ठिय्या, अन्नत्याग तसेच मुंडण व शासनाचे श्राद्ध आंदोलन केले.

सरणावर झोपून आंदोलनाचा आंदोलनकर्त्यांनी आजपासून इशारा दिला होता. अधिकाऱ्यांनी येऊन अग्निडाग देईपर्यंत आंदोलन करण्याचाही इशारा देण्यात आला होता.

मात्र या आंदोलनाला पोलिसांनी परवानगी नाकारली, तरीही आंदोलक आपल्या मागणीवर ठाम असल्याने सोमवारी पहाटे सरण रचण्याची तयारी सुरू असताना शहर पोलिसांनी सरण रचण्यासाठी आणलेले लाकूड, चारा आदी साहित्य जप्त केले.

आंदोलक संजय सोमासे, निंबाजी फरताळे, विजय मोरे, गोरख संत, रवींद्र शेळके, जालिंदर मेंढकर, विष्णू चव्हाण यांच्यासह सकल मराठा समाज आंदोलनावर ठाम असल्याने झोपण्याच्या गाद्यांचे सरण रचून आंदोलनाला सुरवात झाली.

दिवसभर या गाद्यांवर मौन पाळत व पाण्याचा त्याग करत आंदोलक गळ्यात माळा घालून सरणावर झोपल्यासारखे झोपून होते.

या आंदोलनाला शिवसेनेचे युवा नेते संभाजी पवार यांनी भेट देत आपला पाठिंबा व्यक्त केला. तसेच दिवसभर हजारावर विविध पदाधिकारी व समाज बांधवांनी भेट देऊन आंदोलनाला पाठिंबा देत शासनाने दखल घ्यावी, अशी मागणी देखील केली.

मराठा समाजाला सरसकट आरक्षण देण्यात यावे या मुख्य मागणीसह येवला तालुक्यातील तरुणांच्या रोजगाराचा प्रश्न, पाण्याचा प्रश्न यांसह इतर प्रश्न सोडवण्यात यावे या मागण्यांसाठी आंदोलक आक्रमक झाले आहेत.

गाद्यांवर झोपून आंदोलनला सुरवात करण्यात आली आहे. या सरणाला अग्निडाग देण्यासाठी मुख्यमंत्री, जिल्हाधिकारी किंवा प्रशासनाच्या अधिकाऱ्यानी वेळ मिळेल तेव्हा यावे तोपर्यंत हे आंदोलन असेच सुरू राहील, अशी भूमिका तालुका सकल मराठा समाजाच्या वतीने आंदोलकांनी घेतली आहे.

"मराठा समाजाच्या भावनांशी खेळण्याचे आता शासनाने थांबवून तत्काळ आरक्षणाचा निर्णय घ्यावा. स्थानिक युवकांच्या हिताच्या मागण्यांचीही सोडवणूक करावी ही आमची मुख्य मागणी आहे. प्रशासनाने आमच्या मागणीकडे लक्ष न दिल्यास यापुढे अधिक आक्रमक पद्धतीने आंदोलन करण्यात येईल." - संजय सोमासे, मुख्य आंदोलक